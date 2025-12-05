viernes 5 de diciembre 2025

Inseguridad

El polémico cartel de advertencia en la puerta de un edificio del microcentro sanjuanino: "Vas a conocer..."

En el espacio en que funcionan distintos locales, entre ellos un centro médico, se pueden leer las frases con las que se busca amedrentar a los delincuentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El polémico cartel de advertencia contra robos que colocaron en un edificio del microcentro de Capital.

Aparentemente, la inseguridad encendió alarmas en un edificio ubicado en pleno corazón de la Capital sanjuanina. Es que, por los robos, los vecinos resolvieron instalar un mensaje tan contundente como polémico en la puerta de su consorcio. La advertencia no pasó desapercibida y ya genera debate entre quienes transitan por la zona.

El edificio en cuestión, en el que funcionan distintos locales, entre ellos un centro médico, está ubicado sobre calle Laprida, a pocos metros de General Acha. Allí, apareció en los últimos días el cartel que no deja lugar a interpretaciones. En letras grandes y llamativas, el mensaje apunta directamente a quienes intenten ingresar con fines delictivos: “Si vas a entrar al consorcio para hacer daño, te estamos filmando", indica. Para luego sumar: "O vas a conocer lo que son las balas...".

image

Ante la presencia del cartel, Tiempo de San Juan intentó hablar con algunas de las personas que viven o trabajan en el lugar, con el fin de conocer los motivos puntuales que llevaron a la colocación de la leyenda. Sin embargo, nadie atendió al llamado.

Más allá de eso, el cartel, que combina un tono de alerta con una amenaza explícita, genera sorpresa e inquietud entre peatones, especialmente por tratarse de un punto de alto tránsito en el centro sanjuanino. Para algunos, se trata de un último recurso ante una situación insostenible; para otros, una acción que puede resultar excesiva.

