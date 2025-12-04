jueves 4 de diciembre 2025

Oferta educativa

El ISFD Santa María abre inscripciones 2026: cuatro profesorados, cupos limitados y un abanico laboral cada vez más amplio

Con 30 años de trayectoria formando docentes, el instituto lanzó su oferta académica con carreras de alta demanda y cursado en el campus de la UCCuyo. Hay cupos reducidos, cursillos accesibles y articulación directa con la Universidad para continuar estudios superiores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
instituto-santa-mariajpg

El Instituto Superior de Formación Docente Santa María anunció la apertura de inscripciones para el ciclo 2026 y presentó su propuesta académica, consolidada a lo largo de tres décadas dedicadas a la formación docente en San Juan. Con cuatro profesorados y un fuerte enfoque profesional, la institución vuelve a posicionarse como una de las ofertas más completas para quienes buscan insertarse en el sistema educativo y en áreas vinculadas.

Profesorado de Educación Física

Con una duración de cuatro años y cursado en turno mañana en el SUM de la UCCuyo, la carrera otorga el título de Profesor de Educación Física.

Los egresados pueden desempeñarse en los niveles Inicial, Primario y Secundario, además de espacios no escolares como clubes, gimnasios y entidades deportivas.

El cursillo institucional tiene un valor único de $60.000 y los cupos son limitados a 90 ingresantes.

Profesorado de Educación Primaria

También de cuatro años y con cursado matutino en el campus de la UCCuyo, este profesorado habilita para trabajar como docente en escuelas públicas y privadas de todo el país.

La cuota del cursillo es de $45.000 y solo hay 45 vacantes disponibles.

Profesorado de Educación Especial

Con orientación en Discapacidad Intelectual, esta propuesta —de cuatro años y dictada en turno tarde— prepara para trabajar en niveles Inicial, Primario y en la educación de adolescentes, jóvenes y adultos en instituciones de Educación Especial.

Además, habilita para desempeñarse como docente de apoyo a la inclusión.

El cursillo cuesta $45.000 y cuenta con 45 cupos.

Profesorado en Ciencias Sagradas

Dictado también en turno tarde, este profesorado otorga el título de Profesor de Ciencias Sagradas, con salida laboral en el área de Educación Religiosa Escolar en todos los niveles obligatorios.

El cursillo tiene un valor de $45.000 y posee 45 vacantes.

Articulación universitaria y formación continua

Una de las principales fortalezas del ISFD Santa María es su convenio de articulación con la Facultad de Educación de la UCCuyo, lo que permite a los egresados continuar estudios en carreras como Psicopedagogía, Psicomotricidad, Gestión de Instituciones Educativas, tecnicaturas vinculadas al deporte y la actividad física, o incluso avanzar hacia posgrados como especializaciones, maestrías y doctorados en educación.

El instituto también informa que este acuerdo se extiende a otras unidades académicas, ampliando significativamente las posibilidades de desarrollo profesional.

Inscripciones y contacto

Las inscripciones se realizan de manera presencial en el campus de la UCCuyo:

  • Turno mañana: de 8 a 12 hs

  • Turno tarde: de 16 a 20 hs

Para más información:

