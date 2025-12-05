viernes 5 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atraco en 25 de Mayo

Una banda armada asaltó a una familia y le robó de todo, pero en realidad buscaban a otra persona

El violento suceso se dio en la tarde del miércoles en una propiedad de las calles La Plata y 12. Los ladrones golpearon a los moradores, pero buscaban al anterior inquilino de la vivienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Una banda de al menos cinco delincuentes irrumpió en la tarde del miércoles a una casa en una zona rural de 25 de Mayo y a los tres integrantes de una familia. Lo sorprendente fue que los delincuentes preguntaban por una persona que hacía dos semanas ya no vivía allí. Aún así los golpearon a sus víctimas y les robaron dinero y artefactos electrónicos, entre otras cosas.

Lee además
persecucion policial en medio de una finca de caucete por el robo de una bicicleta
Procedimiento

Persecución policial en medio de una finca de Caucete por el robo de una bicicleta
la banda que asalto y dejo cuadriplejico al empresario de rawson aceptaria condena en un juicio abreviado
Irían todos a la cárcel

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado

La escena que supuestamente se vivió el miércoles en la siesta en esa casa ubicada en el loteo fiscal situado en la intersección de las calles La Plata y 12, en 25 de Mayo, fue como salida de una película, describieron las fuentes. Es que en ese momento se encontraban Manuel Bordón, su pareja y su hermana adolescente cuando llegó un utilitario similar a una Renault Kangoo y descendieron entre 7 y 8 sujetos encapuchados, según la denuncia, señalaron fuentes judiciales y policiales.

A partir de allí, todo se volvió caótico. Los encapuchados irrumpieron violentamente en la vivienda y comenzaron a agredir a los presentes. Uno de los atacantes le dio un culatazo a Bordón y otro golpeó a la menor, en medio de gritos y amenazas. Mientras los intimidaban, repetían una misma pregunta: querían saber dónde estaba Escales, el antiguo inquilino que había dejado la casa hacía dos semanas.

Pese a que la familia les explicó que ese hombre ya no vivía en el lugar, los delincuentes continuaron con la agresión. Finalmente los encerraron en una habitación y se dedicaron a revisar cada sector del domicilio. De acuerdo con la denuncia, se llevaron un televisor de 32 pulgadas, una máquina de coser, una freidora de aire, una pava eléctrica, una PlayStation 4, un celular Motorola E5, unos 180.000 pesos en efectivo, una cámara de seguridad sin instalar, un telescopio, un casco negro y dos parlantes.

Antes de escapar, los ladrones registraron distintos rincones de la casa, creyendo que Escales podía estar oculto. Al no hallarlo, huyeron en el utilitario blanco en el que habían llegado.

Personal de la Comisaría 32ª llegó minutos después y tomó intervención la UFI Delitos contra la Propiedad, que caratuló el caso como robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda.

Temas
Seguí leyendo

Se entregó el presunto estafador sanjuanino que era buscado por tres maniobras fraudulentas

Piden llevar a juicio a un joven albañil por violar a su pareja y puede recibir 9 años de cárcel

Metieron preso al sanjuanino acusado de estafar cientos de familias con fiestas de egresados en Mendoza

Caen detenidos dos menores en Caucete por robar herramientas de trabajo

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Secuestraron drogas, celulares y demás elementos en un operativo en el Penal de Chimbas

Dos sujetos quedaron en la mira de la justicia por presunto fraude millonario en la venta de 6 autos

Condenaron a la banda de mecheros mendocinos que sustrajeron "perfumes Premium" de un shopping de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
metieron preso al sanjuanino acusado de estafar cientos de familias con fiestas de egresados en mendoza
Falso organizador de eventos

Metieron preso al sanjuanino acusado de estafar cientos de familias con fiestas de egresados en Mendoza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron
Educación

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Condenaron a la banda de mecheros mendocinos que sustrajeron perfumes Premium de un shopping de San Juan
Este jueves

Condenaron a la banda de mecheros mendocinos que sustrajeron "perfumes Premium" de un shopping de San Juan

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Atraco en 25 de Mayo

Una banda armada asaltó a una familia y le robó de todo, pero en realidad buscaban a otra persona

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

El acusado frente al juez Sergio López Marti.
Abuso sexual en el hogar

Piden llevar a juicio a un joven albañil por violar a su pareja y puede recibir 9 años de cárcel

Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3
Vóley

Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3

La semana comienza en San Juan con calor, viento y probabilidad de tormentas, según el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional.
Clima

Calor intenso y alertas por tormentas: así se perfila el viernes en San Juan