viernes 5 de diciembre 2025

Cambios en el Gabinete

Dijo adiós la secretaria de Hacienda de Rawson y ya tiene reemplazante: quién es

Evelyn Madueño dejó este viernes la Secretaría de Hacienda de Rawson. El municipio confirmó que un funcionario con amplia trayectoria interna asumirá en su reemplazo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
rawson

Este viernes marcó el cierre de una etapa en la Secretaría de Hacienda de Rawson. Evelyn Madueño se despidió oficialmente de su cargo y la gestión ya definió a su sucesor. Fuentes oficiales confirmaron a este diario que Rubén Rueda será quien asuma la conducción del área económica del municipio más poblado de la provincia.

Rueda llega al puesto con una extensa trayectoria dentro del municipio, según aseguraron desde el entorno del intendente Carlos Munisaga. Hasta ahora se desempeñaba como director de Administración de Personal, aunque cuenta con antecedentes directos en el manejo financiero: fue secretario de Hacienda en Jáchal durante la gestión de Miguel Vega, experiencia que vuelve a colocarlo en un rol de alto peso administrativo.

image
Rub&eacute;n Rueda, nuevo secretario de Hacienda de Rawson.

Rubén Rueda, nuevo secretario de Hacienda de Rawson.

La salida de Madueño, anticipada por este medio el pasado 14 de noviembre, se concretó este viernes después de semanas de transición. La contadora pública, que acompañó a Munisaga desde el inicio de su gestión, deja un área sensible en pleno proceso de cierre del presupuesto municipal 2026. Según indicaron fuentes internas, la funcionaria se retira con “todo hecho y ordenado”, en un recambio que la comuna buscó mantener en reserva hasta definir la sucesión.

La renuncia de Madueño había despertado distintas lecturas puertas adentro del municipio. Una versión atribuía su decisión a motivos personales vinculados a la fuerte presión que implica conducir el área que supervisa todas las cuentas comunales. Otra, más política, sugería que Munisaga habría decidido avanzar en un movimiento de oxigenación interna, en un contexto donde ya se observaban tensiones y ajustes previos dentro del gabinete.

Sea cual fuere el trasfondo, lo cierto es que el intendente ya tiene reemplazo confirmado. Y el elegido surge del mismo equipo, tal como pretendía la gestión: Rueda, un funcionario con recorrido técnico y político, quedará ahora a cargo de una de las áreas más determinantes del municipio, en un final de año marcado por negociaciones presupuestarias, reorganización administrativa y desafíos financieros para 2026.

