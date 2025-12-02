martes 2 de diciembre 2025

A un mes de la tragedia

Se hará una pericia clave en el caso del nene que murió tras caerle un arco encima en Rawson

Martín Páez (13) jugaba al fútbol cuando sufrió este accidente fatal. La fiscalía está abocada a buscar un responsable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
El caso no quedó en la nada. Ahora el fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi de UFI Delitos Especiales N°2 están abocados en confirmar si hay un responsable de este hecho lamentable.

La novedad es que se hará una pericia clave para el caso. Se llamó a un licenciado en higiene y seguridad para que aporte su conocimiento en cuestiones que él sabe sobre reglamentación.

Según fuentes del caso, este perito comprobará -entre otras cosas- si el arco tenía posibilidad de anclaje, peso y material. También confirmar si era estable o inestable, o si el terreno donde estaba era apto o no.

image

Fuentes allegadas al caso dijeron a este diario que el arco era movible y que no estaba alojado en ese lugar. Se decía que los mismos menores habían movido el arco hacia ese lugar.

Cabe recordar que Martín Páez y su familia estaba en un cumpleaños familiar. En un momento, Martín empezó a jugar al fútbol con otros niños. Según los relatos, el nene hizo un gol y lo festejó colgándose del travesaño, esto provocó que se cayera y lo golpeara en la cabeza.

La sociedad en general opina que los “arcos movibles” ya no deberían estar en ningún lugar de ocio, pero si los hay en toda la provincia. Tras este trágico episodio, el departamento Rivadavia le obligaría a los clubes fijen los arcos.

El proyecto busca establecer un marco legal que obligue a fijar correctamente las estructuras (independientemente del tipo de superficie) y reducir así el riesgo de accidentes. Según adelantaron fuentes municipales, el control de su cumplimiento quedaría bajo la órbita del Ejecutivo, a través de la Dirección de Deportes, que será el área encargada de supervisar y fiscalizar la correcta instalación de los anclajes.

La propuesta contempla un relevamiento de todos los clubes y canchas del departamento para conocer la cantidad y el estado de los arcos, la posterior colocación de anclajes en cada estructura y, después, brindar capacitaciones en seguridad para dirigentes, entrenadores y responsables de los predios, siempre que los recursos lo permitan.

