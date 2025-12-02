Se hará una pericia clave en el caso del nene que murió tras caerle un arco encima en Rawson

El caso no quedó en la nada. Ahora el fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi de UFI Delitos Especiales N°2 están abocados en confirmar si hay un responsable de este hecho lamentable.
La novedad es que se hará una pericia clave para el caso. Se llamó a un licenciado en higiene y seguridadpara que aporte su conocimiento en cuestiones que él sabe sobre reglamentación.
Según fuentes del caso, este perito comprobará -entre otras cosas- si el arco tenía posibilidad de anclaje, peso y material. También confirmar si era estable o inestable, o si el terreno donde estaba era apto o no.
Fuentes allegadas al caso dijeron a este diario que el arco era movible y que no estaba alojado en ese lugar. Se decía que los mismos menores habían movido el arco hacia ese lugar.
Cabe recordar que Martín Páez y su familia estaba en un cumpleaños familiar. En un momento, Martín empezó a jugar al fútbol con otros niños. Según los relatos, el nene hizo un gol y lo festejó colgándose del travesaño, esto provocó que se cayera y lo golpeara en la cabeza.
El proyecto busca establecer un marco legal que obligue a fijar correctamente las estructuras (independientemente del tipo de superficie) y reducir así el riesgo de accidentes. Según adelantaron fuentes municipales, el control de su cumplimiento quedaría bajo la órbita del Ejecutivo, a través de la Dirección de Deportes, que será el área encargada de supervisar y fiscalizar la correcta instalación de los anclajes.
La propuesta contempla un relevamiento de todos los clubes y canchas del departamento para conocer la cantidad y el estado de los arcos, la posterior colocación de anclajes en cada estructura y, después, brindar capacitaciones en seguridad para dirigentes, entrenadores y responsables de los predios, siempre que los recursos lo permitan.