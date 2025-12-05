viernes 5 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Las sospechas eran ciertas

Capturaron, tras 6 años de búsqueda, a un reconocido empresario sanjuanino denunciado por abuso

Se trata de Julio Omar Calivar, hombre que era buscado hasta por la INTERPOL. Lo declararon prófugo en abril de 2019.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Personal de la Policía Federal Argentina cuando allanó la casa de la hija del empresario Calivar en Capital. A ella la acusaron de ayudar a su padre huir del país.&nbsp;

Personal de la Policía Federal Argentina cuando allanó la casa de la hija del empresario Calivar en Capital. A ella la acusaron de ayudar a su padre huir del país. 

Julio Omar Calivar, un reconocido empresario sanjuanino que era dueño de un local de venta de motos, en abril de 2019 fue denunciado de abuso sexual y desapareció. Lo declararon prófugo y vivió en esa calidad durante mucho tiempo, pero ahora dieron a conocer que fue recapturado.

Lee además
el dramatico testimonio del empresario baleado: mi hija forcejeo con el ladron y le dispararon
En Chimbas

El dramático testimonio del empresario baleado: "Mi hija forcejeó con el ladrón y le dispararon"
la banda que asalto y dejo cuadriplejico al empresario de rawson aceptaria condena en un juicio abreviado
Irían todos a la cárcel

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado

Las sospechas de los investigadores eran ciertas, tenían la presunción de que había escapado a territorio chileno y en este país fue atrapado en las últimas horas, expresaron fuentes del caso. Cabe destacar que este el pedido de captura de este hombre aparecía hasta en la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

image

La primera causa recayó en el viejo Quinto Juzgado de Instrucción, que era presidido por el juez Benedicto Correa. El magistrado -ahora en Impugnación- lo llamó a declarar en varias ocasiones, a las que no asistió. Por ello, Calivar fue declarado en situación de prófugo y, desde abril de 2019, ya era buscado por Interpol.

En ese mismo año, dos denuncias más se le sumaron a esa primera donde la víctima era una nena de solo 12 años, a quien habría ultrajado en varias oportunidades. Son dos parientes, de 20 años, las que decidieron exponer una denuncia contra el sujeto prófugo de la Justicia. Es más, una de ellas asegura que su hijo nació a raíz de una violación por parte de Calívar.

Estas causas recayeron el Primer Juzgado de Instrucción, que en ese momento estaba a cargo del juez Benito Ortiz (cabe destacar que el magistrado falleció y ahora todo pasó a la Unidad Conclusiva de Causas.

Su hija y su yerno estuvieron presos por ayudarlo a escapar

La hija y el yerno del empresario Julio Omar Calivar fueron detenidos en 2019 acusados de colaborar en su fuga. Los detenidos fueron Cecilia Nerea Calivar y su marido Exequiel Richard Quiroga. Fueron apresados en su domicilio en una vivienda de la calle Urquiza, en Capital. En aquella ocasión fueron acusados del delito de “encubrimiento agravado”, ya que -según la investigación- ayudaron al empresario, acusado de abuso sexual, a eludir la Justicia. Al momento del allanamiento, la Policía Federal secuestró celulares, computadoras y otros “soportes informáticos” de la casa de la pareja. El objetivo: buscar pistas sobre el posible paradero de Calivar.

image

Fuentes del caso señalaron en aquella ocasión que Julio Calivar cruzó la frontera hacía Chile en un vehículo junto a su hija Cecilia, su yerno Exequiel Quiroga y su nieto por el paso internacional Cristo Redentor, en Mendoza. Todo eso quedó registrado, como también el regreso al país de la pareja y del niño, pero no del empresario. Esa sería la prueba de que su hija y su yerno lo ayudaron a escapar de la Argentina.

Temas
Seguí leyendo

Le dictaron prisión domiciliaria al expolicía señalado de asesinar a su primo en Iglesia

Ex ministro uñaquista Alberto Hensel llegó a un acuerdo integral por la causa de las estafas con un terreno

Una joven embarazada terminó hospitalizada tras ser atropellada por un auto en Capital

Brutal asalto de dos delincuentes en una inmobiliaria en el centro sanjuanino

Comenzó el juicio contra el sujeto que intentó asesinar a su expareja disparándole por la espalda en Pocito

Violento asalto en Rawson: delincuentes entraron armados a un local y con cascos para no ser identificados

Una pareja fue descubierta "infraganti" frente a un aula llena de alumnos

Insólito caso en Caucete: pactó la compra de un parlante y se lo robó cuando el dueño se despistó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Atraco en 25 de Mayo

Una banda armada asaltó a una familia y le robó de todo, pero en realidad buscaban a otra persona

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron
Educación

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Falabella anunció la apertura de un nuevo local: ¿dónde queda?
¡Bomba!

Falabella anunció la apertura de un nuevo local: ¿dónde queda?

Penal de Chimbas.
Comunicado

Secuestraron drogas, celulares y demás elementos en un operativo en el Penal de Chimbas

Te Puede Interesar

El sueño de la carrera de Medicina en la UNSJ ya es una realidad
Logro

El sueño de la carrera de Medicina en la UNSJ ya es una realidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Leonidas, la víctima fatal de este asesinato en Iglesia. video
UFI Norte

Le dictaron prisión domiciliaria al expolicía señalado de asesinar a su primo en Iglesia

Ex ministro uñaquista Alberto Hensel llegó a un acuerdo integral por la causa de las estafas con un terreno
Este viernes

Ex ministro uñaquista Alberto Hensel llegó a un acuerdo integral por la causa de las estafas con un terreno

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno