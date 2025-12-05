Capturaron, tras 6 años de búsqueda, a un reconocido empresario sanjuanino denunciado por abuso

Personal de la Policía Federal Argentina cuando allanó la casa de la hija del empresario Calivar en Capital. A ella la acusaron de ayudar a su padre huir del país.

Julio Omar Calivar, un reconocido empresario sanjuanino que era dueño de un local de venta de motos, en abril de 2019 fue denunciado de abuso sexual y desapareció. Lo declararon prófugo y vivió en esa calidad durante mucho tiempo, pero ahora dieron a conocer que fue recapturado.

Las sospechas de los investigadores eran ciertas, tenían la presunción de que había escapado a territorio chileno y en este país fue atrapado en las últimas horas, expresaron fuentes del caso. Cabe destacar que este el pedido de captura de este hombre aparecía hasta en la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

La primera causa recayó en el viejo Quinto Juzgado de Instrucción, que era presidido por el juez Benedicto Correa. El magistrado -ahora en Impugnación- lo llamó a declarar en varias ocasiones, a las que no asistió. Por ello, Calivar fue declarado en situación de prófugo y, desde abril de 2019, ya era buscado por Interpol.

En ese mismo año, dos denuncias más se le sumaron a esa primera donde la víctima era una nena de solo 12 años, a quien habría ultrajado en varias oportunidades. Son dos parientes, de 20 años, las que decidieron exponer una denuncia contra el sujeto prófugo de la Justicia. Es más, una de ellas asegura que su hijo nació a raíz de una violación por parte de Calívar.

Estas causas recayeron el Primer Juzgado de Instrucción, que en ese momento estaba a cargo del juez Benito Ortiz (cabe destacar que el magistrado falleció y ahora todo pasó a la Unidad Conclusiva de Causas.

Su hija y su yerno estuvieron presos por ayudarlo a escapar

La hija y el yerno del empresario Julio Omar Calivar fueron detenidos en 2019 acusados de colaborar en su fuga. Los detenidos fueron Cecilia Nerea Calivar y su marido Exequiel Richard Quiroga. Fueron apresados en su domicilio en una vivienda de la calle Urquiza, en Capital. En aquella ocasión fueron acusados del delito de “encubrimiento agravado”, ya que -según la investigación- ayudaron al empresario, acusado de abuso sexual, a eludir la Justicia. Al momento del allanamiento, la Policía Federal secuestró celulares, computadoras y otros “soportes informáticos” de la casa de la pareja. El objetivo: buscar pistas sobre el posible paradero de Calivar.

Fuentes del caso señalaron en aquella ocasión que Julio Calivar cruzó la frontera hacía Chile en un vehículo junto a su hija Cecilia, su yerno Exequiel Quiroga y su nieto por el paso internacional Cristo Redentor, en Mendoza. Todo eso quedó registrado, como también el regreso al país de la pareja y del niño, pero no del empresario. Esa sería la prueba de que su hija y su yerno lo ayudaron a escapar de la Argentina.