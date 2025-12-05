viernes 5 de diciembre 2025

Siniestro vial

Una joven embarazada terminó hospitalizada tras ser atropellada por un auto en Capital

La damnificada iba junto a su pareja a bordo de una moto cuando fueron embestidos por un automóvil que realizó una maniobra imprudente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-05 at 10.27.28

Una joven embarazada de tres meses terminó hospitalizada junto a su pareja luego de protagonizar un violento siniestro vial durante la tarde del jueves en pleno Capital. El hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2025, alrededor de las 18, sobre Avenida Ignacio de la Roza, entre Las Heras y Suipacha, y fue intervenido por personal de Comisaría 4ta.

Según precisaron fuentes policiales, Teresita Beatriz Meyer (66) circulaba en su Peugeot 207 gris en sentido Oeste a Este por el carril sur de la avenida. En un momento dado, la conductora realizó un giro hacia la izquierda para intentar incorporarse al carril norte y retomar hacia el oeste. Fue en esa maniobra cuando impactó contra una motocicleta Yamaha 150cc, conducida por Martín Guevara (29) y en la que viajaba como acompañante Paola Trujillo (28), embarazada.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 10.27.30

La moto terminó chocando con la parte delantera en la puerta trasera izquierda del automóvil, lo que provocó que ambos ocupantes cayeran al asfalto. A raíz de los golpes y dolores corporales, fueron asistidos en el lugar y luego trasladados conscientes en ambulancia al Hospital Rawson.

En el lugar se le realizó el test de alcoholemia a Meyer, el cual arrojó resultado negativo.

Por el hecho intervino el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra de UFI Delitos Especiales N°6, quienes quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes.

