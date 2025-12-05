Una joven embarazada terminó hospitalizada tras ser atropellada por un auto en Capital

Una joven embarazada de tres meses terminó hospitalizada junto a su pareja luego de protagonizar un violento siniestro vial durante la tarde del jueves en pleno Capital. El hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2025, alrededor de las 18, sobre Avenida Ignacio de la Roza, entre Las Heras y Suipacha, y fue intervenido por personal de Comisaría 4ta.
Según precisaron fuentes policiales, Teresita Beatriz Meyer (66) circulaba en su Peugeot 207 gris en sentido Oeste a Este por el carril sur de la avenida. En un momento dado, la conductora realizó un giro hacia la izquierda para intentar incorporarse al carril norte y retomar hacia el oeste. Fue en esa maniobra cuando impactó contra una motocicleta Yamaha 150cc, conducida por Martín Guevara(29) y en la que viajaba como acompañante Paola Trujillo(28), embarazada.
La moto terminó chocando con la parte delantera en la puerta trasera izquierda del automóvil, lo que provocó que ambos ocupantes cayeran al asfalto. A raíz de los golpes y dolores corporales, fueron asistidos en el lugar y luego trasladados conscientes en ambulancia al Hospital Rawson.
En el lugar se le realizó el test de alcoholemia a Meyer, el cual arrojó resultado negativo.
Por el hecho intervino el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra de UFI Delitos Especiales N°6, quienes quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes.