Rocío Marengo, embarazada: la internaron de urgencia, ¿qué le pasó?

Rocío Marengo está viviendo un momento muy feliz en su vida, está viviendo su primer embarazo y ya se encuentra en la recta final. De igual manera, la modelo tuvo que ser internada en un hospital de carácter urgente.

Según Ciudad, Marengo se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi desde hace 48 horas y está bajo estricta observación médica y reposo absoluto.

La modelo fue ingresada luego de un control de rutina, cuando los obstetras detectaron algunos indicadores que encendieron la alarma y recomendaron internación para evitar complicaciones.

A pesar de la preocupación que generó la noticia, Marengo decidió hablarle directamente a sus seguidores a través de una story en Instagram. “¡Hola a todos! Queremos contarles que con bebito estamos re bien”, escribió, buscando llevar calma y despejar rumores sobre su estado de salud.

Ella está acompañada de su pareja y padre del bebé, Eduardo Fort.

Marengo explicó que eligió no hacer público el tema de inmediato para no preocupar a sus seres queridos. “Sé que muchos nos quieren y se preocupan, por eso quise evitar contar que estamos internados”, confesó. Según detalló, el objetivo principal es “hacer reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto”.