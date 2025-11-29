Rocío Marengo, embarazada: la internaron de urgencia, ¿qué le pasó?

Rocío Marengo está viviendo un momento muy feliz en su vida, está viviendo su primer embarazo y ya se encuentra en la recta final. De igual manera, la modelo tuvo que ser internada en un hospital de carácter urgente.
La modelo tuvo que ser llevada de urgencia a un hospital y habría pasado por un momento muy delicado.
Según Ciudad, Marengo se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi desde hace 48 horas y está bajo estricta observación médica y reposo absoluto.
La modelo fue ingresada luego de un control de rutina, cuando los obstetras detectaron algunos indicadores que encendieron la alarma y recomendaron internación para evitar complicaciones.
A pesar de la preocupación que generó la noticia, Marengo decidió hablarle directamente a sus seguidores a través de una story en Instagram. “¡Hola a todos! Queremos contarles que con bebito estamos re bien”, escribió, buscando llevar calma y despejar rumores sobre su estado de salud.
Ella está acompañada de su pareja y padre del bebé, Eduardo Fort.
Marengo explicó que eligió no hacer público el tema de inmediato para no preocupar a sus seres queridos. “Sé que muchos nos quieren y se preocupan, por eso quise evitar contar que estamos internados”, confesó. Según detalló, el objetivo principal es “hacer reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto”.