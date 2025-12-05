Comenzó el juicio contra el sujeto que intentó asesinar a su expareja disparándole por la espalda en Pocito

Este viernes comenzó el juicio contra Luis Quiñones , el acusado de intentar quitarle la vida a su expareja en Pocito. La fiscalía en la acusación solicitó una pena de 22 años de cárcel ya que lo considera culpable del delito de tentativa de femicidio . En el inicio del debate, el fiscal lo ratificó su pedido.

El juicio está compuesto por un tribunal colegiado y los jueces integrantes son Mariano Carrera, Gloria Verónica Chicón y Sergio López Martí. Durante estos días se escucharán a todos los testigos, que son más de 30, y después seguirán las otras instancias.

La defensa del acusado, la defensora oficial Sandra Leveque, tiene otra teoría del caso. Para esta parte el disparo que hizo Quiñones contra su expareja no fue con intenciones de matar. Confirmando esta teoría, esta parte ha presentado varios testigos que demostrarían que Quiñones era víctima de amenazas y golpes por parte de la mujer. Además, dejar en claro que la arma que se utilizó en el ataque no era de él, sino de ella.

Dato: la víctima de esta tentativa de femicidio fue condenada en septiembre último. En un juicio abreviado aceptó pena por los delitos de portación, tenencia ilegítima de arma de fuego y amenazas en perjuicio de sus vecinos.

La teoría que tiene el fiscal Leonardo Arancibia, es que este hombre golpeó a su expareja y luego agarró un arma -revolver- para dispararle. El ataque fue directo y con intenciones de matar, por tal razón expresa que fue un hecho extremo donde configura en una tentativa de femicidio.

Quiñones se encuentra preso desde que empezó a ser investigado por este hecho. El terrible episodio ocurrió en julio de 2024. En agosto de ese mismo año fue atrapado por personal de UFI CAVIG y tuvo la audiencia de formalización. Desde ese día se encuentra con prisión preventiva.