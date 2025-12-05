viernes 5 de diciembre 2025

Violencia de género

Comenzó el juicio contra el sujeto que intentó asesinar a su expareja disparándole por la espalda en Pocito

Luis Quiñones podría ser condenado a 22 años de cárcel. Esta es la pena que solicitó la fiscalía en la acusación y lo ratificó en el inicio del debate.

Por Redacción Tiempo de San Juan
quiñones
El acusado frente al juez Sergio López Marti.
El juicio está compuesto por un tribunal colegiado y los jueces integrantes son Mariano Carrera, Gloria Verónica Chicón y Sergio López Martí. Durante estos días se escucharán a todos los testigos, que son más de 30, y después seguirán las otras instancias.

La defensa del acusado, la defensora oficial Sandra Leveque, tiene otra teoría del caso. Para esta parte el disparo que hizo Quiñones contra su expareja no fue con intenciones de matar. Confirmando esta teoría, esta parte ha presentado varios testigos que demostrarían que Quiñones era víctima de amenazas y golpes por parte de la mujer. Además, dejar en claro que la arma que se utilizó en el ataque no era de él, sino de ella.

Dato: la víctima de esta tentativa de femicidio fue condenada en septiembre último. En un juicio abreviado aceptó pena por los delitos de portación, tenencia ilegítima de arma de fuego y amenazas en perjuicio de sus vecinos.

La teoría que tiene el fiscal Leonardo Arancibia, es que este hombre golpeó a su expareja y luego agarró un arma -revolver- para dispararle. El ataque fue directo y con intenciones de matar, por tal razón expresa que fue un hecho extremo donde configura en una tentativa de femicidio.

Quiñones se encuentra preso desde que empezó a ser investigado por este hecho. El terrible episodio ocurrió en julio de 2024. En agosto de ese mismo año fue atrapado por personal de UFI CAVIG y tuvo la audiencia de formalización. Desde ese día se encuentra con prisión preventiva.

Temas
