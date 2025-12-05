viernes 5 de diciembre 2025

Tras las rejas

Ladrón de Media Agua creyó que se salió con la suya y fue atrapado en plena fuga

El sujeto que caminaba con el botín bajo el brazo fue advertido por las autoridades que patrullaban por la zona de Ruta 40 y, como no pudo demostrar la procedencia de lo que transportaba, fue detenido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sujeto de Media Agua cayó detenido este viernes, después de que quedara al descubierto en plena fuga por la vía pública. Según informaron fuentes policiales, el hecho sucedió cuando el sospechoso fue advertido por las autoridades caminando con el botín bajo el brazo.

Al ser interceptado por un móvil policial que patrullaba la zona de Ruta 40, el sujeto cuya identidad no trascendió no pudo explicar la procedencia de la bomba de agua que transportaba y, por ello, quedó demorado. Momentos más tarde, ingresó una denuncia por el robo del mismo artefacto, que había sido sustraído de un comercio de las inmediaciones.

Como consecuencia del hecho y de la detención del ladrón, personal policial le dio intervención al ayudante fiscal de tuno de Flagrancia, con el objetivo de que el aprehendido sea imputado y juzgado por la justicia exprés.

Dejá tu comentario

