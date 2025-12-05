viernes 5 de diciembre 2025

B° Cristo Rey

Insólito caso en Caucete: pactó la compra de un parlante y se lo robó cuando el dueño se despistó

Personal de Comisaría 37ma trabajó en el hecho para dar con el supuesto ladrón, pero solo hallaron el objeto robado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-04 at 22.42.38

Un insólito episodio delictivo tuvo lugar en el barrio Cristo Rey, en Caucete, donde un hombre de 30 años terminó siendo víctima de un falso comprador que se llevó el parlante que había puesto a la venta en Facebook.

Según informaron fuentes policiales, el damnificado había publicado el parlante portátil por la suma de $45.000 y coordinó la entrega con un sujeto que arribó hasta su domicilio simulando interés en concretar la compra. Sin embargo, en un descuido del propietario, el individuo tomó el parlante y escapó sin dejar rastro.

Alertada la Policía, personal de Comisaría 37ma se dirigió al lugar y tomó testimonio a la víctima y a su pareja, quien aseguró haber visto al sospechoso ingresar a otro domicilio del mismo barrio con el parlante en la mano.

Tras recorrer la zona, los efectivos lograron recuperar el equipo robado, aunque no pudieron dar con el presunto autor del hecho.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, a cargo de la fiscal Paula Arredondo, quien continuará con la investigación para identificar al responsable.

