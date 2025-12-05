viernes 5 de diciembre 2025

Este viernes

Estafador serial aceptó la culpa por 4 hechos y le dieron 3 años de prisión condicional

El sanjuanino José Gabriel Mattar admitió haber cometido cuatro estafas y recibió una condena de tres años de prisión en suspenso, tras un juicio abreviado en el que se detallaron maniobras que incluyeron autos, un carro de comida y alquileres fraudulentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de un juicio abreviado celebrado este viernes, José Gabriel Mattar fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional tras declararse culpable por el delito de estafa en cuatro hechos que involucraron la compra de dos vehículos, un carro de comidas y el alquiler irregular de dos viviendas.

El condenado, que había sido declarado prófugo tras no presentarse a la audiencia de formalización en noviembre último, se entregó a la Justicia y quedó detenido. Luego de arribar a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Guillermo Heredia, recuperó la libertad tras la resolución del juez Guillermo Adarves. También se dispuso un plazo de 12 meses para completar la investigación fiscal.

image

Según la investigación, el acusado habría concretado distintas operaciones en las que ofrecía bienes o realizaba transacciones que nunca cumplía, obteniendo dinero o beneficios económicos mediante engaños. Cada uno de los damnificados relató hechos independientes, lo que llevó a unificar las actuaciones bajo un concurso real de cuatro estafas.

Las víctimas denunciaron cuatro hechos diferenciados. En el caso de la mujer identificada como M.G., entregó su Fiat Siena a Mattar para mostrarlo a un supuesto comprador, pero el vehículo nunca fue devuelto y el acusado incumplió luego el acuerdo de restitución. Por su parte, C.C. le vendió una Toyota 4Runner y un carro de comida mediante cheques por $15 millones que resultaron sin fondos, sin recuperar el dinero ni la camioneta. En cuanto a S.F., pagó $170.000 por un departamento que Mattar ofreció en alquiler, pero luego debió desalojarlo cuando apareció el verdadero dueño. Finalmente, A.S. sufrió un perjuicio económico tras alquilar su propiedad —a pedido de Mattar— a una joven vinculada a él, acumulándose meses de deuda, servicios impagos y daños por un monto cercano a los $4.000.000. Cada episodio fue considerado una estafa independiente en concurso real.

image

Para fundamentar el monto de la pena, el MPF ponderó como atenuante la colaboración del acusado durante el proceso, su juventud y su posibilidad de reinserción, mientras que consideró agravante la reiteración de hechos de similares características.

El fiscal Heredia destacó además que Mattar cuenta con seis causas previas por delitos contra la propiedad. Según pudo confirmar Tiempo de San Juan, en 2022 fue protagonista de un resonante operativo que derivó en nueve allanamientos en Mar del Plata, donde se secuestraron armas de fuego, municiones y una camioneta con pedido de secuestro. Esa causa por estafas reiteradas con terrenos y tenencia de armas continúa abierta; tras quedar en libertad, el sospechoso se mantuvo alejado de San Juan por un tiempo.

Temas
