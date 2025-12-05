Una pareja fue descubierta "infraganti" frente a un aula llena de alumnos

Un escándalo se desató en Santiago del Estero cuando una pareja fue descubierta mientras mantenía relaciones sexuales dentro de la Casa del Bicentenario de La Banda y frente a un aula repleta de alumnos.

Todo comenzó cuando los estudiantes, que participaban de una clase de computación, notaron movimientos extraños en una de las ventanas internas del complejo.

Al acercarse, advirtieron que un hombre de 25 años y una joven de 18 estaban en pleno acto íntimo, completamente expuestos al sector donde se encontraban alumnos y docentes.

La directora de la institución fue alertada y decidió actuar. Según señalaron desde el establecimiento, la situación generó desconcierto entre los presentes y obligó a suspender momentáneamente las actividades para resguardar a los estudiantes.

De manera urgente, la autoridad activó el sistema de Alerta Banda, un mecanismo municipal que centraliza emergencias y coordina la intervención de personal de seguridad. La llamada permitió que agentes especializados llegaran pocos minutos después para detener la exposición pública y controlar la escena.

Cuando llegó el personal municipal, confirmó que los jóvenes estaban en un sector accesible y a la vista de cualquiera que circulara por el edificio. Tras identificarlos, les ordenaron retirarse de inmediato, con el objetivo de evitar agitaciones dentro del aula y preservar el bienestar emocional de los alumnos.

La intervención permitió bajar la tensión, aunque el impacto del episodio se extendió durante el resto de la jornada. Directivos y docentes expresaron su malestar por lo que calificaron como una “vulneración del espacio institucional” y una falta de respeto hacia un ámbito dedicado exclusivamente a la educación y la formación profesional.

“Fue una situación totalmente inapropiada y lamentable, más aún porque se estaba desarrollando una actividad formal con alumnos”, indicaron desde la Casa del Bicentenario. La indignación se mezcló con la preocupación por la necesidad de reforzar las medidas internas de control.

Desde el municipio destacaron la rápida respuesta del sistema de seguridad y subrayaron que, gracias a la intervención inmediata, no se registraron incidentes adicionales.

Sin embargo, el episodio dejó un clima de incomodidad entre los participantes del programa de capacitación y el personal de la institución, que aún intenta procesar lo ocurrido.