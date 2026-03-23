Enología: una escuela agrotécnica que conforma un verdadero pulmón verde en plena ciudad de San Juan

Entre tantas cualidades que distingue a la ciudad de San Juan hay una que poco se valora: tener una escuela agro técnica en pleno corazón urbano. Se trata de la Escuela de Fruticultura y Enología de San Juan donde se enseña prácticas agropecuarias a los jóvenes sin la necesidad de trasladarse a la ruralidad.

La institución es un emblema de la provincia. Fue fundada por Domingo Faustino Sarmiento en 1862 y desde entonces ha calado profundamente en la identidad de los sanjuaninos. Juan Carlos Morandi, coordinador general de enseñanzas prácticas, contó que la entidad tiene un total de 800 alumnos que llevan a cabo distintas tareas vinculadas al campo. “Desde primer año tenés animales benéficos, segundo año huerta, tercero granja, cuarto animales de diferentes actividades y sexto producción de vid”, dijo.

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Las instalaciones y cultivos del establecimiento conforman un verdadero pulmón verde que oxigena a la ciudad y les permite a los jóvenes del Gran San Juan acercarse al ámbito agropecuario sin la necesidad de trasladarse a los departamentos alejados.

Las prácticas se llevan a cabo en el terreno localizado en Paul Albarracín de Sarmiento y Lateral de Circunvalación, donde hay una variedad importante de cultivos y animales. En esas 17 hectáreas, hay plantaciones de diferentes tipos de uvas como Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah, con planes de plantar Moscatel y Pedro Jiménez, de acuerdo a Morandi. "En el sector de la calle Colombia, se realizará el cultivo de cebolla para la producción de semillas”, indicó.

De esta manera, los estudiantes realizan las cosechas y después las procesan en las fábricas que hay en el colegio. "Toda la materia prima que produce el campo será industrializada o procesada en nuestras diferentes instalaciones. Por ejemplo, la uva se procesa en la bodega de la escuela; el aceite y las aceitunas —ya que también contamos con esa producción— se elaboran en la fábrica de aceite. En cuanto al membrillo, que estamos cosechando actualmente, y a los higos, todo se procesa en la fábrica de dulces”.

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Para el futuro, desde la Enología tiene como proyecto la creación de un reservorio para riego y el inicio de contactos para la plantación de olivos y pistachos. De esta manera, la escuela conforma un ámbito de educación basado actividades productivas y cumple una función primordial desde el punto de vista ambiental, aportando un espacio verde único , de grandes dimensiones y, de acuerdo a sus docentes, acentuando la vinculación del ser humano con la naturaleza.

Embed - Enología: una escuela agrotécnica que conforma un verdadero pulmón verde en plena ciudad de San Juan

Una escuela histórica sarmientina

Según la Fundación Bataller, los orígenes de la Escuela Fruticultura y Enología remontan a la Quinta Normal, creada por el gobernador Domingo Faustino Sarmiento en 1862, en un predio de tres manzanas que fueron propiedad de los Ortega, ubicado donde hoy está la Plaza Laprida y su zona aledaña. La incomprensión hizo que no prosperara.

La entidad publicó que, a instancias del ministro de gobierno, Segundino Navarro, se la reorganizó en 1884, se adquirieron nuevos terrenos y se la transformó en la Quinta Agronómica Modelo. Poco a poco comenzó a realizarse: vivero, viñedos y la bodega modelo fueron tomando forma, en un terreno que llegó a tener 27 hectáreas.

En 1905 ya era quinta y escuela, dirigida por el ingeniero agrónomo Leopoldo Suárez. Hasta 1938 se llamó Escuela de Fruticultura en Industria de la Fruta. A cambio de los terrenos que ocupaba el vivero antifiloxérico (donde está el Palomar) que pasaron a la Universidad, fueron expropiadas otras fincas (Marianetti y Grossi, de la Rosa, Ponte y Pontoriero) y en los años 40 se expropian los terrenos sobre la avenida Libertador San Martín, por donde se hace la entrada principal y se inaugura el mástil, que hoy está en la casa de gobierno, el 6 de agosto de 1940.

Cabe destacar que la Enología fue declarada como patrimonio cultural de la provincia por la ley N° 7.190.