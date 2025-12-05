Advierten que una sanjuanina atiende como psicóloga, pero no está matriculada

El Colegio de Psicólogos emitió un comunicado para advertir a la población sanjuanina que, actualmente, una mujer se desempeña en el ámbito de la psicología, pero en realidad no está matriculada.

Este viernes, el Colegio de Psicólogos emitió un comunicado a través del cual advirtió a la población sanjuanina que, actualmente, una mujer se desempeña en el ámbito de la psicología, pero en realidad no está matriculada. Por lo tanto, no está desarrollando la práctica profesional según la normativa vigente.

“El Colegio de Psicólogos de San Juan informa que el ejercicio de la Profesión en la Provincia está regulado por el Digesto Jurídico 303-A. Para ejercer, se debe poseer matricula profesional, la misma debe estar expedida por este Colegio tal como lo expresa el artículo 12: ‘Para ejercer la profesión de psicólogo en el territorio de la Provincia, es requisito indispensable la previa inscripción del profesional para su matriculación en el Colegio de Psicólogos’”, comenzaron aclarando en el mensaje difundido públicamente.

En ese contexto, aseguraron, “es obligación de la Institución comunicar que la SRA. MARIANA BENEGAS. NO ES MATRICULADA y por consiguiente no puede ejercer en la provincia”.

Por otra parte, recordaron a la población la importancia consultar el número de matrícula a la hora de consultar a un profesional psicólogo. “Con esa información, puede saber si el profesional está en condiciones de prestar servicios o no”, subrayaron.

Cabe recordar que, para consultar el estado del profesional de un especialista del área se puede enviar un mensaje de WhatsApp al 2645705836.