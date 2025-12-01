Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque

Un partido de la Liguilla de Rawson disputado este domingo en las canchas del Bosque, en calles Lemos y 5, derivó en una serie de incidentes que incluyeron corridas y enfrentamientos entre jugadores y participantes.
El encuentro disputado en las canchas del Bosque terminó con corridas y enfrentamientos entre jugadores y participantes, según registros de un espectador presente en el lugar.
Según registros tomados por un espectador en el lugar, el conflicto comenzó detrás de uno de los arcos, donde integrantes de ambos equipos iniciaron forcejeos y agresiones físicas. Minutos después, más personas se sumaron, generando un tumulto sobre el campo de juego.
Los organizadores intervinieron para intentar dispersar a los involucrados, mientras que el resto del público se replegó para evitar quedar en medio de la escena. Hasta el momento, no se informó sobre detenidos ni heridos.