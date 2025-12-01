lunes 1 de diciembre 2025

Este domingo

Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque

El encuentro disputado en las canchas del Bosque terminó con corridas y enfrentamientos entre jugadores y participantes, según registros de un espectador presente en el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-01 at 11.17.49 AM

Un partido de la Liguilla de Rawson disputado este domingo en las canchas del Bosque, en calles Lemos y 5, derivó en una serie de incidentes que incluyeron corridas y enfrentamientos entre jugadores y participantes.

choque frontal de un auto y tres motos en rawson: el grave parte medico de los protagonistas
Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas
A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

Según registros tomados por un espectador en el lugar, el conflicto comenzó detrás de uno de los arcos, donde integrantes de ambos equipos iniciaron forcejeos y agresiones físicas. Minutos después, más personas se sumaron, generando un tumulto sobre el campo de juego.

Los organizadores intervinieron para intentar dispersar a los involucrados, mientras que el resto del público se replegó para evitar quedar en medio de la escena. Hasta el momento, no se informó sobre detenidos ni heridos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1995497412945670514&partner=&hide_thread=false

Por Redacción Tiempo de San Juan

