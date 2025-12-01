Batalla campal en la Liguilla de Rawson: dos bandos se enfrentaron en las canchas del Bosque

Un partido de la Liguilla de Rawson disputado este domingo en las canchas del Bosque, en calles Lemos y 5, derivó en una serie de incidentes que incluyeron corridas y enfrentamientos entre jugadores y participantes.

Según registros tomados por un espectador en el lugar, el conflicto comenzó detrás de uno de los arcos, donde integrantes de ambos equipos iniciaron forcejeos y agresiones físicas. Minutos después, más personas se sumaron, generando un tumulto sobre el campo de juego.

Los organizadores intervinieron para intentar dispersar a los involucrados, mientras que el resto del público se replegó para evitar quedar en medio de la escena. Hasta el momento, no se informó sobre detenidos ni heridos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1995497412945670514&partner=&hide_thread=false Batalla campal en la Liguilla de Rawson: un partido disputado en las canchas del Bosque terminó con corridas y enfrentamientos entre jugadores y participantes. Según el registro de un espectador, varias personas se vieron involucradas en las peleas que se desataron detrás de uno… pic.twitter.com/fhv8OTkIPN — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 1, 2025

Temas Rawson