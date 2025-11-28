Condenan a uno de los ladrones que entraron a robar a una casa de Rawson

La Justicia sanjuanina condenó este viernes a Luciano Matías Buso a tres años de prisión condicional por haber participado en un violento robo ocurrido en octubre en una vivienda de Rawson. Su cómplice, identificado como Santiago Agustín Valdez, continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

Según la investigación llevada adelante por la UFI de Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Miguel Ángel Gay y el ayudante fiscal José Luis Salinas, el hecho ocurrió el 18 de octubre de 2025, alrededor de las 18:20. Ese día, Buso, Valdez -declarado rebelde- y un tercer sujeto aún no identificado violentaron la puerta de una casa en Rawson y sustrajeron un televisor Samsung de 42 pulgadas, un microondas, ropa y otros elementos personales.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 11.18.46

La víctima no se encontraba en su domicilio, pero al regresar se encontró con la escena delictiva: Valdez la esperaba afuera a bordo de un Ford Focus negro, mientras que Buso y otro individuo salían de la vivienda cargando los elementos robados. Los delincuentes escaparon rápidamente por calle Nacional.

Tras el robo, personal de la Brigada de Investigaciones Sur analizó las cámaras de seguridad de la zona y logró identificar el vehículo utilizado en el hecho. El dominio del Ford Focus permitió llegar a Valdez. Además, en perfiles de Facebook de ambos sospechosos aparecieron publicaciones donde ofrecían a la venta el televisor robado y el mismo auto usado en la fuga.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 11.07.40

Con estas pruebas, la Policía realizó varios allanamientos y secuestró el Ford Focus, además de celulares y prendas de vestir vinculadas al caso.

Finalmente, este viernes 28 de noviembre, a las 8:30, la fiscalía acordó un juicio abreviado con Buso. El imputado recibió una pena de tres años de prisión condicional por el delito de robo agravado por ser en poblado y en banda