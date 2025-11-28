Salieron de la cárcel y a las horas volvieron a robar: uno de los acusados aceptó una nueva pena en un abreviado

Apenas horas después de salir del Servicio Penitenciario Provincial con el beneficio de salidas transitorias, dos reclusos volvieron a delinquir. Hecho que ocurrió en julio de este año. Uno de ellos, Carlos Ariel Palacios quedó imputado apenas ocurrido el hecho y este viernes aceptó una nueva condena en un juicio abreviado a 1 año de prisión efectiva. Su cómplice, Martín Daniel Silva Villegas, permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

El hecho ocurrió el miércoles 16 de julio de 2025 alrededor de las 8:30. Palacios y Silva circulaban en una motocicleta Zanella ZB gris, sin patente, cuando llegaron a una vivienda ubicada sobre calle Meglioli, en Rivadavia. En ese momento, Palacios descendió del rodado, ingresó al domicilio y robó una motocicleta Yamaha YBR 125cc negra que se encontraba en el patio interno. La puerta de reja no tenía medidas de seguridad, lo que facilitó el hurto.

Tras cometer el ilícito, ambos escaparon en dirección este-oeste por Avenida Libertador. Palacios se adelantó, “marcando el camino”, mientras Silva lo seguía de cerca a bordo de la Zanella.

image

Según la investigación realizada por el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, al momento del robo ambos gozaban de salidas transitorias, pese a que debían estar cumpliendo penas privativas de libertad en el Penal de Chimbas. Minutos después de abandonar el establecimiento penitenciario, ya estaban perpetrando un nuevo delito.

Todo el recorrido quedó captado por cámaras de seguridad del CISEM, lo que permitió reconstruir el trayecto y confirmar la participación de los acusados.