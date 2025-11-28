Multa económica, 6 partidos a puertas cerradas y suspensión a jugadores: las sanciones a Del Bono tras la brutal agresión a Villa Hipódromo

El Tribunal de Disciplina emitió las sancionesa Del BonoTras la brutal agresión a Villa Hipódromo.

El pasado 16 de noviembre, el fútbol sanjuanino volvió a quedar en el centro de la escena por un episodio de violencia extrema. Todo ocurrió tras la tanda de penales que definió la clasificación de Villa Hipódromo a la final por el ascenso. La derrota desató la furia de un sector de la hinchada de Del Bono, que irrumpió en el campo de juego y desató una salvaje agresión contra jugadores y cuerpo técnico del equipo rawsino. Ahora, salieron a la luz las sanciones para los involucrados.

Según los registros en video y los testimonios incorporados al expediente, mientras Villa Hipódromo celebraba la clasificación, un grupo de alrededor de 50 hinchas invadió la cancha, corrió a los futbolistas y comenzó a golpearlos con todo tipo de elementos. Muchos jugadores lograron escapar como pudieron: algunos corrieron hacia el túnel, otros saltaron el alambrado rumbo a la calle, donde los esperaba un colectivo que ya había sido apedreado. Cuatro no lograron huir: Esteban Aballay —quien terminó con heridas sangrantes—, William Espeche, el técnico Cristian Luna y el suplente Jonatan González. Todos fueron golpeados en el césped mientras personal policial observaba a la distancia, concentrado en custodiar a la terna arbitral. Recién minutos después un grupo de uniformados avanzó con escudos y cascos para dispersar a los agresores y proteger a las víctimas.

A partir de la gravedad de los incidentes, el Tribunal de Disciplina actuó de oficio, analizó informes, descargos, fotos y videos, y finalmente emitió duras sanciones para Del Bono, responsabilizando al club por la conducta de jugadores, auxiliares e hinchas, así como por las fallas en el operativo de seguridad. Las sanciones a Del Bono El fallo incluyó medidas económicas, deportivas e institucionales: Multa económica: el club deberá pagar el equivalente a 150 entradas por fecha durante 3 fechas .

Cancha suspendida por 6 fechas: Del Bono no podrá jugar en su estadio y, en ese período, sus partidos serán a puertas cerradas , con ingreso únicamente para planteles de 1ra y Reserva, cuerpos técnicos y hasta 10 dirigentes por institución.

Amonestación formal y aplicación de los artículos relacionados con multas y sus efectos (arts. 132, 133, 134 y 149 del R.T.P.).

Obligación de reparación: en un plazo de 5 días, Del Bono deberá llegar a un acuerdo con Villa Hipódromo por los daños al ómnibus contratado, a otros vehículos de simpatizantes y por los gastos médicos y estudios realizados a los jugadores agredidos. Sanciones a jugadores y auxiliares Además de la responsabilidad institucional, el Tribunal sancionó individualmente a los protagonistas identificados en las agresiones: Fabián Monla : 12 partidos de suspensión.

Manuel Astudillo, Jair Montiveros y Santiago Gómez : 9 partidos cada uno.

Oscar Robledo (auxiliar): 10 partidos. Por el lado de Villa Hipódromo, también hubo sanciones: David Araya, Marcelo Vega y Lucas Divirgilio : 2 partidos cada uno.

Juan Navarro (auxiliar): 3 partidos.

