viernes 28 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia

Multa económica, 6 partidos a puertas cerradas y suspensión a jugadores: las sanciones a Del Bono tras la brutal agresión a Villa Hipódromo

Tras los graves hechos de violencia ocurridos luego de la clasificación de Villa Hipódromo, el Tribunal de Disciplina aplicó distintas sanciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Tribunal de Disciplina emitió las sancionesa Del BonoTras la brutal agresión a Villa Hipódromo.

El Tribunal de Disciplina emitió las sancionesa Del BonoTras la brutal agresión a Villa Hipódromo.

El pasado 16 de noviembre, el fútbol sanjuanino volvió a quedar en el centro de la escena por un episodio de violencia extrema. Todo ocurrió tras la tanda de penales que definió la clasificación de Villa Hipódromo a la final por el ascenso. La derrota desató la furia de un sector de la hinchada de Del Bono, que irrumpió en el campo de juego y desató una salvaje agresión contra jugadores y cuerpo técnico del equipo rawsino. Ahora, salieron a la luz las sanciones para los involucrados.

Lee además
final caliente, corridas y jugadores heridos: villa hipodromo le gano a del bono y se desato el caos
Lamentable

Final caliente, corridas y jugadores heridos: Villa Hipódromo le ganó a Del Bono y se desató el caos
franco colapinto despisto, abandono y quedo ultimo en el gp de qatar
Fórmula 1

Franco Colapinto despistó, abandonó y quedó último en el GP de Qatar

Según los registros en video y los testimonios incorporados al expediente, mientras Villa Hipódromo celebraba la clasificación, un grupo de alrededor de 50 hinchas invadió la cancha, corrió a los futbolistas y comenzó a golpearlos con todo tipo de elementos. Muchos jugadores lograron escapar como pudieron: algunos corrieron hacia el túnel, otros saltaron el alambrado rumbo a la calle, donde los esperaba un colectivo que ya había sido apedreado. Cuatro no lograron huir: Esteban Aballay —quien terminó con heridas sangrantes—, William Espeche, el técnico Cristian Luna y el suplente Jonatan González. Todos fueron golpeados en el césped mientras personal policial observaba a la distancia, concentrado en custodiar a la terna arbitral. Recién minutos después un grupo de uniformados avanzó con escudos y cascos para dispersar a los agresores y proteger a las víctimas.

A partir de la gravedad de los incidentes, el Tribunal de Disciplina actuó de oficio, analizó informes, descargos, fotos y videos, y finalmente emitió duras sanciones para Del Bono, responsabilizando al club por la conducta de jugadores, auxiliares e hinchas, así como por las fallas en el operativo de seguridad.

Las sanciones a Del Bono

El fallo incluyó medidas económicas, deportivas e institucionales:

  • Multa económica: el club deberá pagar el equivalente a 150 entradas por fecha durante 3 fechas.

  • Cancha suspendida por 6 fechas: Del Bono no podrá jugar en su estadio y, en ese período, sus partidos serán a puertas cerradas, con ingreso únicamente para planteles de 1ra y Reserva, cuerpos técnicos y hasta 10 dirigentes por institución.

  • Amonestación formal y aplicación de los artículos relacionados con multas y sus efectos (arts. 132, 133, 134 y 149 del R.T.P.).

  • Obligación de reparación: en un plazo de 5 días, Del Bono deberá llegar a un acuerdo con Villa Hipódromo por los daños al ómnibus contratado, a otros vehículos de simpatizantes y por los gastos médicos y estudios realizados a los jugadores agredidos.

Sanciones a jugadores y auxiliares

Además de la responsabilidad institucional, el Tribunal sancionó individualmente a los protagonistas identificados en las agresiones:

  • Fabián Monla: 12 partidos de suspensión.

  • Manuel Astudillo, Jair Montiveros y Santiago Gómez: 9 partidos cada uno.

  • Oscar Robledo (auxiliar): 10 partidos.

Por el lado de Villa Hipódromo, también hubo sanciones:

  • David Araya, Marcelo Vega y Lucas Divirgilio: 2 partidos cada uno.

  • Juan Navarro (auxiliar): 3 partidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1990197140623438176?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1990197140623438176%7Ctwgr%5Eda022dbd02d5cf36388b7f88ede2e37f2c0605b6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fdeportes%2Ffinal-caliente-corridas-y-jugadores-heridos-villa-hipodromo-le-gano-del-bono-y-se-desato-el-caos-n416825&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Ciclismo, básquet y mucho fútbol: la agenda deportiva del fin de semana

En medio de la polémica, Conmebol ratificó a Claudio Chiqui Tapia como representante ante la FIFA

Liga Universitaria: El Palomar se llena de emoción con partidos definitorios de las tres categorías

Las explosivas declaraciones de Juan Sebastián Verón tras su sanción: "Nos sentimos amenazados"

Después de tres años, UPCN será local en un Tour de la Liga Argentina

El durísimo mensaje de la esposa de Verón contra la AFA: atacó a Messi y denunció mafias en el fútbol argentino

Boca continúa con las obras en La Bombonera: el importante avance para el proyecto de ampliación

El comunicado de Estudiantes tras la sanción a Verón y a los jugadores por el pasillo a Rosario Central

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el durisimo mensaje de la esposa de veron contra la afa: ataco a messi y denuncio mafias en el futbol argentino
Redes

El durísimo mensaje de la esposa de Verón contra la AFA: atacó a Messi y denunció mafias en el fútbol argentino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé
Video

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas
Con las manos en la masa

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas

La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Negociación

Bono de fin de año para estatales sanjuaninos: qué dijo el ministro de Economía sobre concederlo

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

Te Puede Interesar

La Central Hidroeléctrica La Olla, ubicada en Ullum. 
En 2026

La Olla: tras 30 años, el control de la histórica central hidroeléctrica vuelve a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Chile afirman que hay un buen diálogo con San Juan por las veranadas
Nueva temporada

En Chile afirman que hay un buen diálogo con San Juan por las veranadas

Jachallera perdió el control de su auto, impactó contra un bloque de piedras y quedó muy grave
Ruta 150

Jachallera perdió el control de su auto, impactó contra un bloque de piedras y quedó muy grave

El especialista Silvio Pastore se refirió a la Ley de Glaciares, los cambios que se analizan en la normativa y la situación de las formaciones de hielo en San Juan.
Punto de vista

El glaciólogo más famoso de San Juan habló sobre la Ley de Glaciares y la injerencia de las provincias

El Tribunal de Disciplina emitió las sancionesa Del BonoTras la brutal agresión a Villa Hipódromo.
Violencia

Multa económica, 6 partidos a puertas cerradas y suspensión a jugadores: las sanciones a Del Bono tras la brutal agresión a Villa Hipódromo