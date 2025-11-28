Las explosivas declaraciones de Juan Sebastián Verón tras su sanción: "Nos sentimos amenazados"

Juan Sebastián Verón volvió a hablar públicamente luego de que la AFA sancionara duramente a Estudiantes de La Plata y suspendiera al propio presidente por seis meses. La medida fue tomada tras el conocido “espaldazo” del plantel al campeón Rosario Central, una reacción que generó fuerte ruido en el fútbol argentino. Este viernes, la Brujita dio una entrevista en Radio Con Vos y apuntó directamente contra la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino.

El presidente albirrojo aseguró que la decisión de otorgarle una estrella a Rosario Central no fue consensuada, tal como había informado la AFA: “Hay momentos en los cuales uno se tiene que manifestar. Nosotros lo único que hicimos fue largar un comunicado, nada más”, comenzó.

Verón desmintió que Estudiantes -ni su vicepresidente- hayan participado de una votación para entregar el título: “Se nos convocó para hablar del nuevo torneo y el reglamento. Todo lo otro vino armado, impuesto. Cuando pregunté si hubo votación o debate, me dijeron que estaba decidido. No había otra instancia”.

El dirigente aclaró que lo planteado inicialmente era un reconocimiento, no la adjudicación de un campeonato: “Es muy distinto reconocer a un equipo que darle una estrella. Nos sentimos amenazados”

Consultado por el gesto del “espaldazo”, Verón fue tajante: “Yo tomé la decisión porque nos sentimos amenazados y obligados a hacer algo que no se hizo en otros partidos ni con otros equipos. No fue contra Central, podría haber sido con cualquier equipo”.

Luego, advirtió sobre las consecuencias que -según él- pueden surgir tras este conflicto: “Vamos a estar atentos porque de ahí parte después el accionar, que generalmente no termina bien. Pueden terminar con un descenso, con malos arbitrajes… es algo que está pasando y estamos acostumbrados”.

En el cierre, Verón afirmó que su postura no fue impulsiva, sino una defensa institucional: “Me interesa que los clubes tengan más impronta y que los campeonatos sean mejores. Tengo que defender a mi club e ir por la verdad. No me puedo quedar de brazos cruzados mientras veo que toman decisiones a gusto”.

Con este duro mensaje, el presidente de Estudiantes dejó en claro que la relación con la AFA atraviesa uno de sus momentos más tensos y que el conflicto por la polémica estrella de Rosario Central seguirá dando que hablar.