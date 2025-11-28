En medio de la polémica, Conmebol ratificó a Claudio Chiqui Tapia como representante ante la FIFA

La Conmebol decidió ratificar este viernes a Claudio Chiqui Tapia como representante del organismo ante el consejo de la FIFA. La máxima autoridad de la AFA ocupaba de manera interina ese rol desde mayo ante la salida de Ednaldo Rodrigues, el destituido mandatario de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El respaldo político desde la máxima autoridad de la disciplina en Sudamérica se da justo en medio de una polémica en el fútbol argentino a raíz del título que se le entregó a Rosario Central una vez finalizado el Torneo Clausura que derivó en un enfrentamiento con Estudiantes de La Plata, presidido por el ex futbolista Juan Sebastián Verón.

“Este mediodía en Lima (Perú), se llevó a cabo el Congreso Extraordinario de la Conmebol. Allí estuvo presente el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, que fue ratificado en su cargo por unanimidad como representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol ante el consejo de la FIFA. El Presidente Tapia completará el periodo de su antecesor, Ednaldo Rodrígues”, informó la AFA en un escueto comunicado.

Desde la institución que tiene su sede en Asunción, detallaron también lo sucedido en el cónclave dirigencial celebrado en la previa a la final de la Copa Libertadores que protagonizarán este sábado Palmeiras y Flamengo en Perú: “El Congreso Extraordinario de la Conmebol, reunido en Lima – Perú, ratificó en el cargo de representante de la Confederación ante la FIFA a Claudio Tapia, Presidente de la AFA, por unanimidad. Tapia completará el período de su antecesor, Ednaldo Rodrígues. Claudio Tapia es presidente de la Asociación del Fútbol Argentino desde el 2017. Bajo su presidencia la Albiceleste logró el título de campeón del mundo en la Copa de Qatar 2022. Actualmente, ocupa también la vicepresidencia segunda de la Conmebol“.

La máxima autoridad de AFA eligió sus redes sociales para celebrar el respaldo en Conmebol: “Con gran orgullo y honor quiero compartir que fui ratificado, por unanimidad, como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la CONMEBOL. Esta designación representa un paso muy importante en mi trayectoria como dirigente deportivo. Agradezco al presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y a mis pares de las federaciones sudamericanas por la confianza depositada, así como también al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y, especialmente, a las autoridades de la AFA por el acompañamiento permanente”.

“Esta ratificación es también un logro institucional y un claro reconocimiento a la gestión que Argentina viene desarrollando en el deporte, valorada hoy por los dirigentes del mundo. Asumo esta responsabilidad con el compromiso de continuar trabajando por el desarrollo, el crecimiento y el fortalecimiento del fútbol sudamericano y mundial”, agregó.

El Chiqui lidera la AFA desde el 2017, pero a los pocos meses fue electo vicepresidente 2° de la Conmebol y en octubre del 2018 fue designado como representante del organismo ante la FIFA en el lugar del uruguayo Wilmar Valdez. Si bien dejó ese rol a mediados del 2019 tras la polémica en la Copa América de Brasil, el dirigente argentino de 58 años volvió a asumir ese puesto ante lo sucedido en la CBF con Rodrigues. Más allá de que se planteó un proceso interino, en las últimas horas decidieron ratificarlo para cumplir el mandato completo.

El Consejo de la FIFA es el “principal órgano en la toma de decisiones de la organización en los intervalos del Congreso de la FIFA”. Está compuesto por 37 miembros con un presidente elegido por el Congreso de FIFA, 8 vicepresidentes y otros 28 miembros elegidos por las federaciones miembro, todos ellos con un mandato de cuatro años con un máximo de tres mandatos más allá de si sean consecutivos o no.

“Muy feliz de comunicarles que desde hoy vuelvo a ser representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol ante el Consejo de la FIFA. Es realmente un honor tener esta oportunidad y de mucho valor, no solo por lo que significa la representatividad de Argentina nuevamente en la máxima institución, sino también para seguir trabajando por el crecimiento de nuestro querido fútbol sudamericano. Muchas gracias a Alejandro Domínguez y a todos mis compañeros del Consejo por brindarme la confianza para ocupar este cargo tan importante”, había expresado Tapia en mayo pasado cuando fue designado inicialmente en el rol.