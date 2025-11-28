Liga Universitaria: El Palomar se llena de emoción con partidos definitorios de las tres categorías

El calendario 2025 está acercándose a su final y en el mismo camino se encuentra la temporada de la Liga Universitaria . Este próximo fin de semana llegará el turno de encuentros decisivos, que a su vez servirán de preámbulo para los choques en los que estarán en juego los títulos y los ascensos.

Temporada 2025 Liga Universitaria: tras un finde pasado repleto de acción, la actividad se reduce mucho en El Palomar

La actividad en el Complejo Deportivo El Palomar se llenará de actividad futbolera tanto sábado como domingo, destacando en la primera jornada la prefinal de la A entre San Birrence y Constructores. Hay que recordar que esta llamativa pre-final la juega los dos equipos que quedaron en la primera posición de cada zona en la Segunda Fase del certamen y quien resulte ganador jugará la final contra Otro Equipo, que fue el primer clasificado de la temporada regular.

En esa misma jornada, se jugará la final de la Copa de Plata de la C, en el que se verán las caras Tercer Tiempo contra Central.

LIGA UNSJ C 45

Ya en horas del domingo les tocará el turno a los choques de la Copa de Plata de la A: Always Horney vs. Red Bull y Aston vs. De Primera. Asimismo, ya dentro del programa de las semifinales de la B, se medirán Antorcha-Mavericks y La Máquina-Nottingham Miedo.

La próxima semana si llegará el turno de conocer a quienes serán los campeones de cada una de las categorías, como así también los conjuntos de la B y la C que terminen en 2025 con el ascenso en el bolsillo.