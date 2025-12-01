Insólito: lo inauguraron hace 4 días y ya robaron en el paseo gastronómico de Rawson

A solo cuatro días de su inauguración, el nuevo paseo gastronómico de Rawson "Parada Técnica" fue escenario de su primer hecho delictivo. Dos jóvenes delincuentes ingresaron durante la madrugada a uno de los locales adheridos y sustrajeron varios elementos, pero t erminaron detenidos por la rápida intervención policial.

El episodio ocurrió en el carrito de comidas “A LA CHAPA”, ubicado sobre calle Lemos, entre Sívori y Calvento (el paseo es entre Doctor Ortega y Boulevard Sarmiento). Según informaron fuentes policiales, dos sujetos identificados como Videla, de 18 años, y Brotier, de 24, fueron sorprendidos mientras escapaban hacia el interior del barrio La Estación cargando cables y mercadería robada.

Los efectivos iniciaron una búsqueda y los encontraron minutos después en el playón del CEDI, dentro del mismo barrio. Allí, los jóvenes estaban cortando cables presuntamente para continuar reduciendo los elementos sustraídos. Ambos fueron aprehendidos de inmediato.

El propietario del carrito reconoció los efectos recuperados y confirmó que uno de los frentes del comercio había sido violentado, lo que permitió a los delincuentes ingresar para cometer el robo.

Hasta el lugar llegó el ayudante fiscal de la UFI de Flagrancia, quien ordenó el inicio del procedimiento especial. Personal del Comando Radioeléctrico Sur sigue con la investigación.