domingo 30 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Villa Las Rosas

Descontrolado, agredió a su pareja en Rawson y terminó atacando a un policía con un cuchillo

También lesionó a los habitantes de una casa donde ocurrieron los hechos. Finalmente, el hombre de 27 años fue trasladado a una sede policial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un grave episodio de violencia se registró este domingo en Villa Las Rosas, Rawson. Un hombre de 27 años fue detenido luego de agredir a su pareja, provocar lesiones a los habitantes de una vivienda y atacar a un efectivo policial con un cuchillo, según confirmaron fuentes policiales.

Lee además
pareja unida en el amor y la delincuencia: los atraparon robando una cartera en el microcentro
Capital

Pareja unida en el amor y la delincuencia: los atraparon robando una cartera en el microcentro
Captura de Google Maps del lugar donde fue encontrada la pareja.
En Córdoba

Horror: encontraron a una pareja muerta en un hotel alojamiento

El hecho comenzó cuando personal que realizaba tareas de prevención fue alertado sobre la presencia de un sujeto en estado agresivo. Al llegar al domicilio señalado, los uniformados encontraron al sujeto gritando y tratando de ingresar por la fuerza, mientras amenazaba con “matar a todos” a quienes se encontraban dentro.

image

Ante la situación, uno de los oficiales intentó dialogar para contenerlo, pero el hombre respondió lanzando varias estocadas con un cuchillo contra los brazos y el abdomen del policía. Ninguno de los ataques logró impactar, aunque la agresión obligó a intervenir de inmediato para reducirlo.

Los moradores de la vivienda también presentaban lesiones compatibles con golpes y agresiones previas.

Finalmente, Rodríguez fue aprehendido y trasladado a dependencias policiales. En el lugar se hizo presente el Ayudante Fiscal de la UFI Flagrancia, Dr. Martín Eder, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia por los delitos de lesiones, violación de domicilio y amenazas.

Temas
Seguí leyendo

Detienen a una mujer tras matar a puñaladas a su pareja: investigan si fue en legítima defensa

"Buena ruta": los mensajes de despedida al motociclista que murió tras chocar contra un poste en Pocito

Lo encontraron dentro de una vivienda robando y terminó detenido por los vecinos

Caucete: un menor huyó de un control, chocó dos veces a la Policía y terminó incrustado en una casa

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes

Detuvieron a un ladrón tras un robo en una obra en construcción

Murió el adolescente que movilizó a San Juan

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
buena ruta: los mensajes de despedida al motociclista que murio tras chocar contra un poste en pocito
Dolor

"Buena ruta": los mensajes de despedida al motociclista que murió tras chocar contra un poste en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó
En Córdoba

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes
Una pesadilla

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes

Domingo, fresquito y de ¿chaparrones?: así estará el tiempo en San Juan
Alivio

Domingo, fresquito y de ¿chaparrones?: así estará el tiempo en San Juan

Las calles de San Juan se llenaron de color y diversidad en la 16ta Marcha del Orgullo
Mucho brillo

Las calles de San Juan se llenaron de color y diversidad en la 16ta Marcha del Orgullo

Quién es Gregorio26270, el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok video
Historia

Quién es "Gregorio26270", el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok

Te Puede Interesar

De la ilusión a la gloria: Defensores de Argentinos venció a Villa Hipódromo y ascendió por primera vez a Primera
Fútbol sanjuanino

De la ilusión a la gloria: Defensores de Argentinos venció a Villa Hipódromo y ascendió por primera vez a Primera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los sanjuaninos revelaron cómo llegan a fin de año: estrés, fiestas y objetivos cumplidos video
Tiempo Pregunta

Los sanjuaninos revelaron cómo llegan a fin de año: estrés, fiestas y objetivos cumplidos

Foto: Club Sportivo Desamparados.
Adiós al ascenso

Desamparados perdió ante Peñaflor y quedó eliminado del Regional Amateur; Alianza superó a Colón y accedió a la siguiente ronda

Ani, con un top verde y una hermosa sonrisa en el centro de la imagen, durante uno de los encuentros que ha tenido con el programa Pantera.
Un viaje hacia una misma

Las sanjuaninas y una llamativa cita con la sensualidad

En La Bombonera, Boca derrota a Argentinos y busca el pase a semis
Torneo Clausura

En La Bombonera, Boca derrota a Argentinos y busca el pase a semis