Descontrolado, agredió a su pareja en Rawson y terminó atacando a un policía con un cuchillo

Un grave episodio de violencia se registró este domingo en Villa Las Rosas , Rawson . Un hombre de 27 años fue detenido luego de agredir a su pareja, provocar lesiones a los habitantes de una vivienda y atacar a un efectivo policial con un cuchillo, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho comenzó cuando personal que realizaba tareas de prevención fue alertado sobre la presencia de un sujeto en estado agresivo. Al llegar al domicilio señalado, los uniformados encontraron al sujeto gritando y tratando de ingresar por la fuerza, mientras amenazaba con “matar a todos” a quienes se encontraban dentro.

Ante la situación, uno de los oficiales intentó dialogar para contenerlo, pero el hombre respondió lanzando varias estocadas con un cuchillo contra los brazos y el abdomen del policía. Ninguno de los ataques logró impactar, aunque la agresión obligó a intervenir de inmediato para reducirlo.

Los moradores de la vivienda también presentaban lesiones compatibles con golpes y agresiones previas.

Finalmente, Rodríguez fue aprehendido y trasladado a dependencias policiales. En el lugar se hizo presente el Ayudante Fiscal de la UFI Flagrancia, Dr. Martín Eder, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia por los delitos de lesiones, violación de domicilio y amenazas.