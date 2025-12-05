Confirmaron cuándo se conocerán los resultados de los exámenes de ingreso a los institutos preuniversitarios de la UNSJ

La Secretaría Académica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó que los resultados de los exámenes de ingreso a los tres institutos preuniversitarios se darán a conocer el martes 9 de diciembre a partir de las 17 horas. La publicación será simultánea en la web oficial de la UNSJ, en los sitios de cada colegio y en formato físico en los respectivos edificios escolares. Según remarcaron, no hubo modificaciones en el cronograma previamente informado a aspirantes y familias.

La confirmación llega tras una semana intensa para cientos de estudiantes sanjuaninos, que el lunes rindieron la prueba de Lengua y el martes completaron el examen de Matemática. Tal como ocurre cada año, los aspirantes se presentaron con uniformes o guardapolvos en el Colegio Central Universitario y en la Escuela Industrial, donde se desarrollaron las instancias de evaluación y donde nuevamente se formaron largas filas en las veredas a primera hora de la mañana.

Para aprobar, cada alumno debe alcanzar al menos el 50% del puntaje total en ambas pruebas. Con esa base, se elaborará una lista única de mérito que definirá el orden de elección de escuelas hasta cubrir las vacantes disponibles: 115 en el Colegio Central Universitario, 200 en la Escuela Industrial y 250 en la Escuela de Comercio (196 para el turno tarde y 54 para el turno intermedio).

Los resultados provisorios se publicarán el 9 de diciembre y los definitivos el 15. En tanto, la revisión de exámenes podrá solicitarse el 10 y 11 de diciembre en el Colegio Central. La elección de escuela se llevará a cabo el 16 de diciembre desde las 7:30, también por orden de mérito. Luego, la inscripción definitiva deberá realizarse entre el 17 y el 21 de diciembre, presentando DNI, libreta o certificado de finalización del nivel primario y la solicitud correspondiente.