martes 2 de diciembre 2025

Se va la segunda

Nuevamente, 1.618 alumnos sanjuaninos rinden para entrar a los colegios de la UNSJ: cuándo estarán los resultados

Este martes, los chicos de los últimos años del Nivel Primario rinden el examen de matemática, después de haber pasado la prueba de lengua, ayer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tal como estaba previsto, este martes, nuevamente cientos de chicos sanjuaninos se reunieron con sus uniformes o guardapolvos para presentarse a rendir el segundo y último examen de ingreso a los colegios dependientes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ): la Escuela Industrial Domingo F. Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno. Después de haber rendido ayer lunes la prueba de lengua, hoy deben completar el examen de matemática.

Cabe recordar que, las pruebas se desarrollan en el edificio del Colegio Central y la Escuela Industrial. Esta última congrega a la mayor cantidad de aspirantes y, tal como sucede cada vez que se desarrolla el proceso, en las veredas de las instituciones se forman largas filas de chicos que van ingresando a las aulas de a poco.

image

El proceso y cuándo se conocerá los resultados

Para aprobar, cada aspirante debe alcanzar al menos el 50% del puntaje total en cada examen. Con los resultados, se confeccionará una lista única de mérito que determinará el orden en que los ingresantes podrán elegir la escuela a la que desean incorporarse, hasta completar las vacantes disponibles:

  • Colegio Central Universitario: 115 vacantes
  • Escuela Industrial: 200 vacantes
  • Escuela de Comercio: 250 vacantes (196 turno tarde y 54 turno intermedio)

Los resultados provisorios se publicarán el 9 de diciembre de 2025, mientras que los definitivos se conocerán el 15 de diciembre. La revisión de exámenes podrá solicitarse el 10 y 11 de diciembre, también en el Colegio Central.

La elección de escuela se realizará el 16 de diciembre de 2025 en el Colegio Central Universitario, desde las 7:30, de acuerdo al orden de mérito. Luego, la inscripción definitiva deberá completarse entre el 17 y el 21 de noviembre de 2025, presentando la documentación requerida, entre ellos DNI, libreta o certificado de finalización del nivel primario y solicitud de inscripción.

