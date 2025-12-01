lunes 1 de diciembre 2025

Este lunes

Abrazos y mensajes de aliento, en la salida del primer examen de alumnos que buscan ingresar a los preuniversitarios

Más allá de los nervios, padres y niños vivieron el momento como una oportunidad para aprender y transitar una experiencia distinta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Como cada fin de año, cientos de alumnos sanjuaninos se reunieron para rendir los exámenes de ingreso a los colegios dependientes de la UNSJ. Los padres y madres, los grandes compañeros.

image
image
image

Los nervios no estuvieron ausentes durante la mañana de este lunes, cuando 1.618 alumnos sanjuaninos de los últimos años del Nivel Primario se presentaron a rendir el primero de los exámenes a través de los cuales buscan demostrar sus conocimientos para conseguir un banco en alguno de los tres colegios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ): el Colegio Central Universitario, la Escuela Industrial o la Escuela de Comercio. Sin embargo, el abrazo y la sonrisa de los padres que esperaron afuera con altas expectativas se transformaron en un bálsamo.

“Estoy esperando a mi hijo y veo este momento como una nueva experiencia para él. Me parece que es muy necesaria porque los prepara para una nueva etapa”, comentó Emilce, quien aguardaba tranquila a Dante en la calle, frente a la Escuela Industrial.

image

Y agregó: “Más allá de los resultados, lo importante es lo que él aprende de estos momentos. La vida es así, tenemos muchos desafíos. Yo ya le expliqué que siempre vamos a tener un plan B. Esto es un paso más, así que, pase lo que pase, lo vamos a seguir acompañando”.

Como ella, la mayoría de padres, madres y abuelos que esperaron a los chicos se mostraron contentos con la experiencia, le quitaron presión al momento y ofrecieron un abrazo de alivio tras la salida de los alumnos.

Por su parte, Juan Pablo salió de rendir y no pudo evitar la palmada de su papá, Leandro, que lo rodeó con sus brazos y le preguntó cómo le había ido. “Lo acompaño siempre; yo estaba tan nervioso como él. Pero, más que eso, me siento orgulloso porque yo no pude rendir cuando era chico y me alegra que él tenga la oportunidad, independientemente del resultado”, aseguró el hombre.

image

De ese modo, la mayoría de quienes vivieron desde adentro el examen se mostraron satisfechos con la oportunidad. Ahora les toca un nuevo desafío. Es que el que se rindió este lunes fue el examen de lengua y, mañana, los chicos deberán rendir matemática. Luego, tendrán que esperar el resultado para saber quiénes tendrán un lugar en cada una de las instituciones de Nivel Secundario.

