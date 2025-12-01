lunes 1 de diciembre 2025

Clásico de fin de año

Largas filas frente a la Escuela Industrial, en el día del primer examen de ingreso a los colegios preuniversitarios

Este lunes, los 1.618 aspirantes a conseguir un banco rinden Lengua. Mañana, llegará el turno de Matemática.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Largas filas frente a la Escuela Industrial, en el inicio de los exámenes para conseguir un lugar en los colegios preuniversitarios.

Largas filas frente a la Escuela Industrial, en el inicio de los exámenes para conseguir un lugar en los colegios preuniversitarios.

Este lunes 1 de diciembre, 1.618 alumnos sanjuaninos rinden el primer examen para conseguir un lugar en los Institutos Preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ): el Colegio Central Universitario, la Escuela Industrial o la Escuela de Comercio. Como consecuencia, a primera hora de la mañana se vieron largas filas frente a los dos primeros colegios, en la previa del inicio de la prueba de Lengua.

Este lunes

Info útil

Mañana volverá a repetirse la postal, debido a que llegará el turno del examen de Matemática. Cabe recordar que, teniendo en cuenta la cantidad de aspirantes y las vacantes disponibles, únicamente el 35% obtendrá un lugar.

image

Para enfrentar esta competencia, el proceso es sumamente exigente y comienza mucho antes de diciembre. Muchos aspirantes se preparan con uno o dos años de anticipación. El examen no es fácil, e incluso incluye contenidos que a veces no son vistos en algunas escuelas primarias. Por ello, es habitual que los alumnos acudan a prepararse en los mismos colegios o a través de maestras particulares, en los conocidos "cursillos de ingreso", que son pagos y no muy económicos.

La instancia evaluativa tiene lugar en los establecimientos de la Escuela Industrial (que comparte edificio con la de Comercio) y el Colegio Central Universitario. El examen es obligatorio presentarse con DNI, comprobante de inscripción y el guardapolvo o uniforme de la escuela primaria. Además, los exámenes son muy estrictos y vigilados, con elementos de trabajo limitados solo a bolígrafo azul o negro, lápiz negro, goma, corrector y elementos de Geometría. Queda prohibido el uso de fibras, lápices de colores, calculadoras, diccionarios, papel y obviamente de celulares.

image

Para garantizar la transparencia y evitar cualquier tipo de "acomodos", los profesores corrigen las pruebas sin conocer la identidad del aspirante, ya que estas solo están identificadas con un código. Para aprobar la instancia y tener alguna posibilidad, el aspirante debe obtener, al menos, el 50% del puntaje total en cada uno de los exámenes.

Aunque los exámenes son anónimos, la elección de la escuela no lo es, y todo se define por estricto orden de mérito. A partir de los que sacan la nota máxima (100 puntos) hacia abajo, se confecciona una lista única. Solo hay 565 vacantes disponibles en total. Aquellos con las mejores notas son los primeros en elegir cuál de los tres institutos prefieren, siendo el Central Universitario el más solicitado.

image

Las claves del ingreso

  • Las vacantes se distribuyen de la siguiente manera: el Colegio Central Universitario ofrece 115 lugares; la Escuela Industrial dispone de 200 vacantes; y la Escuela de Comercio cuenta con 250 vacantes, de las cuales 196 corresponden al Turno Tarde y 54 al Turno Intermedio.
  • Una vez finalizada la instancia evaluativa de Lengua y Matemática, el proceso continúa con la publicación de los Listados provisorios el 09 de diciembre de 2025, que serán exhibidos en el hall principal del Colegio Central Universitario y en la Web del Rectorado de la UNSJ.
  • Quienes deseen solicitar la muestra de sus exámenes podrán hacerlo el día 10 de diciembre de 2025, de 8 a 12h, por Mesa de Entrada del CCU, y la exhibición de estos exámenes solicitados será el 11 de diciembre de 2025, de 14 a 18h.
  • Finalmente, los resultados definitivos se publicarán el 15 de diciembre de 2025.
  • Al día siguiente, el 16 de diciembre de 2024, se llevará a cabo la Elección de escuela en el Colegio Central Universitario Mariano Moreno, un proceso que se realiza por estricto orden de mérito, donde los ingresantes optan por uno de los tres institutos hasta cubrir la totalidad de vacantes. Para organizar esta elección, se establecieron franjas horarias específicas, iniciando a las 7.30h para los ingresantes ubicados entre el orden 01 y el 200, siguiendo a las 9h para los ubicados del 201 al 400, y concluyendo a las 10.30h para aquellos del 401 hasta el 560.
  • Posteriormente, la inscripción a primer año del ciclo lectivo 2026 se realizará en las fechas que cada escuela determine.
