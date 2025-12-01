El MPBA Franklin Rawson despide el año con tres grandes muestras

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson presentará tres grandes muestras -las últimas de este 2025- el próximo viernes 5 de diciembre, a partir de las 20:00 hs. Vale recordar que la entrada será libre y gratuita y que en la ocasión también se podrá disfrutar del show en vivo de Raiano y Set Dj Ioup (Maira Amaya).

'Yente – Del Prete - Figuración Mística', '“Interior/Exterior” Menciones 3° Bienal Nacional de Dibujo' y 'Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales- 6° edición' son las tres muestras que se podrán disfrutar en esta casa del arte y la cultura sanjuanina.

Sala 1: Yente – Del Prete - Figuración Mística.

Curadores Roberto Amigo-Santiago Villanueva

En sala 1, el Museo presenta, por primera vez, una muestra de los artistas Yente y Del Prete. “Figuración Mística” es el título de la exposición que aborda la línea espiritual y mística de estos dos referentes del modernismo argentino. Con curaduría de Roberto Amigo y Santiago Villanueva. Esta exposición reúne alrededor de 60 obras y propone pensar la pintura figurativa religiosa y mística -que incluso deriva en la abstracción- realizada individualmente por ambos artistas entre 1947 y 1985.

La investigación de los curadores se centró en la influencia que tuvo primero en Yente, quien tenía formación filosófica y, a través de ella, en Del Prete, el pensamiento del italiano Giuseppe Lanza del Vasto con su predicamento de la filosofía de la no violencia por influjo de Mahatma Gandhi. De esta manera, el Museo Franklin Rawson pone a disposición de la comunidad la obra de artistas de vanguardia argentina, que marcaron el modernismo en nuestro país. Esta muestra ha sido desarrollada conjuntamente con el Museo de Arte Tigre.

Sala 2: Interior/Exterior - Menciones Bienal Nacional de Dibujo

Curador: Eduardo Stupía

En sala 2, el MPBAFR recibe a las artistas Jessica Agustina Gómez, Carolina Herrera Calderón, Nazarena Mastronardi y al artista Javier Calcaterra, quienes fueron distinguidos con menciones especiales en la Bienal Nacional de Dibujo 2024. El MPBAFR impulsa en la muestra “INTERIOR/EXTERIOR” - Menciones Bienal Nacional de Dibujo -, la posibilidad de construir nuevas miradas que activen la circulación y actualidad de la disciplina. El proyecto expositivo destaca cuatro modos de abordar el vínculo sensible entre herramienta y soporte. El carácter sugestivo, la borradura, el relato científico o documental, el predominio del negro como contraste íntimo que habita la superficie del plano.

La BND en su tercera edición logró una representatividad federal de impacto en la escena, con destacados jurados y curadores nacionales que potencian la calidad artística y el alcance del proyecto. El museo redobla su esfuerzo, siendo el único en esta categoría de certamen, que dispone una muestra de excelencia, traslado financiado de obras, línea editorial en catálogo y difusión en prensa especializada.

Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales- 6° edición

En sala 3 y foyer, el museo presenta la muestra central del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales6° edición, con curaduría de Mariela Limerutti. Un total de 42 artistas resultaron seleccionados para conformar la muestra colectiva que se distribuirá entre sala 3 y foyer. Un jurado nacional tuvo a cargo la selección: Santiago Villanueva (Buenos Aires) Rodrigo Etem (Mendoza) y Mariela Limerutti (San Juan) El Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2025 es una iniciativa del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson en conjunto con Fundación Banco San Juan, cuyo objetivo es seleccionar y premiar dos obras adquisición para que sean parte de la colección permanente del museo y cuatro menciones especiales -sin adquisición- como premio estímulo a las artes visuales de la provincia de San Juan.

En su sexta edición, el Premio FR inscribe un relato contemporáneo del arte, un espacio como herramienta de registro de variables de producción, exploración y cuestionamiento de la propia práctica en la provincia. Su convocatoria anual, permite reconocer lineamientos de un proyecto institucionalizado en la producción de individuos o colectivos artísticos, que sostienen la importancia de su periodicidad como mecanismo de difusión y forma de conocimiento.

Artistas: Abigail Alvelo / Adela Cortínez / Agostina Furió / Ana Trella / Bel Astorga / Berny Garay Pringles / Bruno Duchini / Burka / Carlos Montenegro / Chepy / Daniela Linares / Eduardo Tejada /Enzo Luciano / Federico Levato / Flex / Gustavo Garramuño / Isabel Rostagno Toret / Jesús Ortiz / La muela filosa / Lahijadeldurazno / Llobe / Lucia Gambetta / Manu Holman / Marcos Carri / Marcos Diaz Rossi / Mariana Juárez / Matías Ruarte / Matute / Meky Zalazar / Michel Moya / Miguel Guaquinchay / Oieni / Patricia Savastano / Sandra Brizuela / Sandra Rodríguez / Simon - Simon / Sole Moles /Tesaka / Thay ma / Waraña /Yas / Yesica Costa

Días y horarios de visita: de martes a domingo de 12 a 20h. Entrada general $500, jubilados y estudiantes $300, menores de 6 gratis. Domingo gratis.