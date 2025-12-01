lunes 1 de diciembre 2025

El inesperado gesto de Rosalía con un conductor de la Fiesta del Sol

La artista española sorprendió a un famoso sanjuanino después de que él publicara un video reflexionando sobre el furor por su último disco. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lito García jamás imaginó que un video suyo terminaría en los ojos de Rosalía. El influencer, humorista y conductor sanjuanino -conocido por su participación en la Fiesta del Sol- publicó en Instagram una reflexión divertida sobre el efecto que le provocó el nuevo disco de la cantante española. “¿Qué me hizo esta mujer? ¿A alguien más le pasa?”, escribió junto al clip, que se viralizó rápidamente y sumó miles de compartidos y comentarios por su tono fresco y espontáneo.

Para sorpresa de todos, el video llegó a la propia Rosalía, quien no dudó en retribuirle el gesto comenzando a seguirlo en Instagram. Lito contó la noticia en sus historias, entre risas e incredulidad, celebrando ese inesperado “follow” que lo puso en el centro de la conversación en redes.

Actor, profesor de Educación Física e identificado por su humor sobre la vida sanjuanina, Lito García también saltó a la popularidad por contenidos virales como su rap sobre el viento Zonda y por su rol como conductor de la Fiesta del Sol 2025. .

