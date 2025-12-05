Una intensa lluvia sorprendió a los vecinos de Jáchal durante la tarde-noche del último jueves, cuando un fuerte chaparrón cubrió en pocos minutos las calles del departamento norteño. La magnitud del fenómeno quedó registrada en videos que rápidamente circularon en las redes locales.

Uno de los reportes más preocupantes lo difundió el portal Radio Norte, que alertó sobre un cortocircuito en calle Obispo Zapata, pasando Rivadavia. Según indicaron, un cable quedó expuesto y representaba un serio peligro para quienes transitan por la zona y también para los vecinos frentistas. Desde el medio pidieron la intervención urgente de las autoridades de alumbrado público para evitar un incidente mayor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1996986545903903047&partner=&hide_thread=false ¡Se cayó el cielo! El video de la lluvia torrencial en Jáchal



Fuente: Radio Norte Jáchal pic.twitter.com/kxLPeBeuEQ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 5, 2025

El pronóstico no trae alivio. Para hoy viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a encender las alarmas y elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para distintas zonas de San Juan. La advertencia rige para la noche de este viernes y abarca el Gran San Juan y áreas cercanas. Además, el organismo anticipa lluvias aisladas e intermitentes durante todo el fin de semana en diversos puntos de la provincia.

El alerta incluye a los departamentos 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Sarmiento y a la zona de Precordillera.

Según detalla el reporte, el nivel Naranja implica la posibilidad de tormentas fuertes o localmente severas, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Los valores acumulados podrían ubicarse entre 30 y 70 mm, aunque no se descartan registros superiores en áreas puntuales.

Recomendaciones oficiales ante tormentas

La Dirección de Protección Civil recordó una serie de medidas para prevenir incidentes tanto dentro de los hogares como en la vía pública.

En casa

Revisar techos, desagües y bajadas de agua.

Retirar objetos que pueda arrastrar el agua, especialmente productos tóxicos.

Higienizar con una taza de lavandina por cada 15 litros de agua.

Usar calzado aislante y desenchufar artefactos eléctricos.

No sacar basura y asegurar puertas y ventanas.

Mantener a las mascotas bajo resguardo.

Evitar circular y preparar un kit de emergencia con botiquín, linterna, documentación, abrigo y agua potable.

En la vía pública

No transitar por calles inundadas o anegadas.

Buscar un sitio seguro ante la actividad eléctrica.

Conducir con luces bajas, a baja velocidad y manteniendo distancia.

No obstruir acequias ni alcantarillas.

Lavar manos con frecuencia y consumir solo agua potable.

Si hay heridas, lavarlas con agua y jabón.

En caso de granizo

Permanecer bajo resguardo.

Contener a niños, adultos mayores y mascotas ante el ruido y la tensión del fenómeno.

Revisar techos, cañerías y ventanas después de la tormenta y reportar daños graves.

Mantenerse atento a los comunicados oficiales.

Si estás conduciendo