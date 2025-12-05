Más de 270 personas accedieron a testeos gratuitos en el Sunset VIH

En el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH, el Ministerio de Salud desarrolló una nueva edición del Sunset VIH en el Centro Cultural Conte Grand, una propuesta preventiva que busca acercar el diagnóstico temprano a la comunidad.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El Ministerio de Salud realizó 270 pruebas rápidas y gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis, acercando el diagnóstico temprano y la prevención a la comunidad en una jornada abierta en el Conte Grand.
En el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH, el Ministerio de Salud desarrolló una nueva edición del Sunset VIH en el Centro Cultural Conte Grand, una propuesta preventiva que busca acercar el diagnóstico temprano a la comunidad.
Durante la tarde, jóvenes y adultos participaron del Circuito de Salud, donde pudieron realizarse test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis. Las pruebas fueron gratuitas, confidenciales y con entrega de resultados en cuestión de minutos, lo que facilitó un acceso ágil y seguro para todas las personas.
Desde la cartera sanitaria informaron que en esta edición se concretaron 270 testeos, una cifra que reafirma el interés de la población por acceder a controles preventivos y la importancia de acercar estas iniciativas a espacios abiertos y amigables.
La jornada contó con la participación de equipos de Nutrición, Enfermería, Salud Mental, Salud Sexual y Adolescencia, además del Programa de Control de Tuberculosis y Lepra, Vacunación y TBC, quienes brindaron acompañamiento, consejería y diversos servicios complementarios para promover una salud integral.