Video: la estatua más céntrica de Sarmiento y la historia de los tiros

Entre los árboles que cubren con sombra buena parte de la Plaza 25 de Mayo , una figura permanece resguardada detrás de las rejas que la rodean. Es la estatua de Domingo Faustino Sarmiento , una de las esculturas más tradicionales del espacio público más emblemático del microcentro de San Juan . A pocos metros de calle General Acha, forma parte del paisaje histórico que acompaña el movimiento diario de la plaza central.

La obra fue inaugurada en noviembre de 1901 y pertenece al escultor Víctor de Pol. Aquel día, la presentación convocó a autoridades y referentes culturales de la época, en una ceremonia extensa que buscó rendir homenaje al sanjuanino más universal. La escultura muestra a Sarmiento acompañado por dos niños, un conjunto que con el tiempo dio pie a una versión conocida: la posibilidad de que uno de esos chicos represente a su nieto, Augusto Belín Sarmiento.

image

Pero el monumento también guarda un episodio que dejó huellas. En 1934, durante una balacera frente a la antigua Casa de Gobierno -ubicada entonces justo frente a la plaza- algunos disparos impactaron en la estatua. Décadas más tarde, al restaurarla, los obreros encontraron dos marcas: un tiro en la nuca y otro en la espalda del prócer, testigos silenciosos de aquel momento convulsionado de la vida provincial.

Hoy, más de un siglo después de su inauguración, la estatua sigue siendo un punto de referencia para quienes recorren la plaza. Entre las rejas, la sombra de los árboles y el ir y venir del centro, permanece allí como un recordatorio vivo de la historia sanjuanina y de un episodio que aún se comenta en voz baja entre los que conocen los rincones más antiguos de la ciudad.