Video: preocupación en un barrio de Chimbas por postes caídos y falta de luz

Vecinos del Barrio Los Cardos , en Chimbas, permanecieron sin servicio eléctrico desde la noche del martes y que varias estructuras quedaron al borde del colapso. El sector afectado se ubica en calle Centenario, a pocos metros de Ruta 40.

Según informaron residentes, un poste de gran tamaño se desprendió de su base y quedó inclinado, lo que generó pánico y obligó a cortar el tránsito en la zona. Otros postes más pequeños también cedieron y terminaron caídos.

En las imágenes registradas se observa el reclamo de los vecinos y la intervención de personal policial, que llegó para resguardar el área y evitar riesgos, ya que los cables quedaron tendidos sobre la calle. El video Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1993783123025514757&partner=&hide_thread=false Preocupación en un barrio de Chimbas por postes caídos y la falta de luz pic.twitter.com/EtUzEvpV0T — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 26, 2025

