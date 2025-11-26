Video: preocupación en un barrio de Chimbas por postes caídos y falta de luz

Vecinos del Barrio Los Cardos , en Chimbas, permanecieron sin servicio eléctrico desde la noche del martes y que varias estructuras quedaron al borde del colapso. El sector afectado se ubica en calle Centenario, a pocos metros de Ruta 40.
Vecinos del barrio Los Cardos aseguraron que estuvieron sin luz desde el martes por la noche y alertaron por varios postes caídos en calle Centenario. Por este motivo, cortaron dicho camino.
Según informaron residentes, un poste de gran tamaño se desprendió de su base y quedó inclinado, lo que generó pánico y obligó a cortar el tránsito en la zona. Otros postes más pequeños también cedieron y terminaron caídos.
En las imágenes registradas se observa el reclamo de los vecinos y la intervención de personal policial, que llegó para resguardar el área y evitar riesgos, ya que los cables quedaron tendidos sobre la calle.