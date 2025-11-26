miércoles 26 de noviembre 2025

En calle Centenario

Video: preocupación en un barrio de Chimbas por postes caídos y falta de luz

Vecinos del barrio Los Cardos aseguraron que estuvieron sin luz desde el martes por la noche y alertaron por varios postes caídos en calle Centenario. Por este motivo, cortaron dicho camino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
video chimbas barrio los cardos calle centenario luz corte

Vecinos del Barrio Los Cardos , en Chimbas, permanecieron sin servicio eléctrico desde la noche del martes y que varias estructuras quedaron al borde del colapso. El sector afectado se ubica en calle Centenario, a pocos metros de Ruta 40.

Según informaron residentes, un poste de gran tamaño se desprendió de su base y quedó inclinado, lo que generó pánico y obligó a cortar el tránsito en la zona. Otros postes más pequeños también cedieron y terminaron caídos.

En las imágenes registradas se observa el reclamo de los vecinos y la intervención de personal policial, que llegó para resguardar el área y evitar riesgos, ya que los cables quedaron tendidos sobre la calle.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1993783123025514757&partner=&hide_thread=false
La tormenta en San Juan.
Atención

En San Juan emiten alerta por fuertes tormentas con granizo y vientos de 80 km/h, ¿en qué departamentos?

Por Redacción Tiempo de San Juan

