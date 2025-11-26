miércoles 26 de noviembre 2025

Media Agua

Video: la carnavalesca despedida del padre Cámpora que emocionó a todo Sarmiento

Un video grabado en el Colegio San Antonio de Padua mostró el emotivo adiós que alumnos de 6° año le hicieron al padre Rómulo Cámpora, en medio de su reciente cambio pastoral y tras un año marcado por desafíos personales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
romulo campora

La escena ocurrió la semana pasada, pero recién en los últimos días estalló en las redes y quedó grabada en la memoria de toda la comunidad de Sarmiento. El adiós estuvo lleno de espuma de carnaval, risas adolescentes, y un sacerdote que decidió sumarse -sin dudarlo- a la alegría de quienes lo despidieron.

romulo campora a nuestra senora de lujan y jose maria nieto a media agua: que sacerdotes tienen nuevos destinos
Iglesia Católica

Rómulo Cámpora a Nuestra Señora de Luján y José María Nieto a Media Agua: qué sacerdotes tienen nuevos destinos
video: se despidieron de una historica escuela de san juan recordando todos los rincones
En las redes

Video: se despidieron de una histórica escuela de San Juan recordando todos los rincones

La usuaria de TikTok @nataliavieyra96 registró el momento en que los alumnos de 6° año del Colegio San Antonio de Padua, en Media Agua, sorprendieron al padre Rómulo Cámpora con una despedida tan emotiva como inesperada. Entre chorros de nieve artificial y el griterío típico del fin de ciclo, la promoción 2025 le regaló al querido sacerdote una fiesta improvisada. Y Cámpora, fiel a su estilo cercano, devolvió el gesto: tomó un aerosol y también arrojó espuma a los estudiantes, arrancando aplausos y carcajadas.

El video acumuló miles de “me gusta” y decenas de comentarios cargados de afecto: “Rómulo un geniooooo”, “Dios y la Virgen lo bendigan siempre”, “¡Se le extraña en la Medalla Milagrosa!”, escribieron los usuarios, reflejando la huella que dejó en cada comunidad que acompañó.

Un sacerdote en transición, después de un año intenso

La viralización se produce en un momento clave para Cámpora. El 14 de noviembre, la Iglesia sanjuanina confirmó una serie de cambios en su mapa pastoral, entre ellos la designación del sacerdote como nuevo párroco de Nuestra Señora de Luján, donde iniciará una etapa distinta tras un año marcado por emociones fuertes.

En septiembre, un problema cardíaco lo obligó a permanecer internado y a frenar, por primera vez en mucho tiempo, su ritmo incansable. “Dios puso su mano en una situación bastante delicada”, reconoció al recuperarse, conmovido por el acompañamiento de la comunidad y del personal de salud. Poco después, también se despidió del rol de Capellán de la Policía, un puesto que ocupó durante más de dos décadas y que definió como “un aprendizaje de amor, servicio y riesgo”.

Aun con bastón, volvió a caminar las calles de Sarmiento apenas pudo. “A veces me dicen que tengo que parar un poco, pero no puedo”, bromeó recientemente. “El sacerdote está para escuchar, para contener, para abrazar en los momentos difíciles”. Esa cercanía, la misma que aparece en el video viral, será la que ahora lleve a su nuevo destino pastoral.

Viniciuz Scofield compartió los motivos por los que San Juan es una provincia que merece ser visitada.
Relato de una experiencia

¿Vale la pena visitar San Juan?: el reel de un influencer brasilero que es furor en Instagram

