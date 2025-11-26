Video: la carnavalesca despedida del padre Cámpora que emocionó a todo Sarmiento

La escena ocurrió la semana pasada, pero recién en los últimos días estalló en las redes y quedó grabada en la memoria de toda la comunidad de Sarmiento . El adiós estuvo lleno de espuma de carnaval, risas adolescentes, y un sacerdote que decidió sumarse -sin dudarlo- a la alegría de quienes lo despidieron.

La usuaria de TikTok @nataliavieyra96 registró el momento en que los alumnos de 6° año del Colegio San Antonio de Padua, en Media Agua, sorprendieron al padre Rómulo Cámpora con una despedida tan emotiva como inesperada. Entre chorros de nieve artificial y el griterío típico del fin de ciclo, la promoción 2025 le regaló al querido sacerdote una fiesta improvisada. Y Cámpora, fiel a su estilo cercano, devolvió el gesto: tomó un aerosol y también arrojó espuma a los estudiantes, arrancando aplausos y carcajadas.

El video acumuló miles de “me gusta” y decenas de comentarios cargados de afecto: “Rómulo un geniooooo”, “Dios y la Virgen lo bendigan siempre”, “¡Se le extraña en la Medalla Milagrosa!”, escribieron los usuarios, reflejando la huella que dejó en cada comunidad que acompañó.

Un sacerdote en transición, después de un año intenso

La viralización se produce en un momento clave para Cámpora. El 14 de noviembre, la Iglesia sanjuanina confirmó una serie de cambios en su mapa pastoral, entre ellos la designación del sacerdote como nuevo párroco de Nuestra Señora de Luján, donde iniciará una etapa distinta tras un año marcado por emociones fuertes.

En septiembre, un problema cardíaco lo obligó a permanecer internado y a frenar, por primera vez en mucho tiempo, su ritmo incansable. “Dios puso su mano en una situación bastante delicada”, reconoció al recuperarse, conmovido por el acompañamiento de la comunidad y del personal de salud. Poco después, también se despidió del rol de Capellán de la Policía, un puesto que ocupó durante más de dos décadas y que definió como “un aprendizaje de amor, servicio y riesgo”.

Aun con bastón, volvió a caminar las calles de Sarmiento apenas pudo. “A veces me dicen que tengo que parar un poco, pero no puedo”, bromeó recientemente. “El sacerdote está para escuchar, para contener, para abrazar en los momentos difíciles”. Esa cercanía, la misma que aparece en el video viral, será la que ahora lleve a su nuevo destino pastoral.