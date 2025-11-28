viernes 28 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

La sanjuanina menos descansera: se burló de su amiga fanática del "pistacho importado" y ahora es viral

La joven sanjuanina publicó un video humorístico en TikTok donde se burla de una amiga que descubrió el “pistacho importado”, pese a vivir en la provincia líder en producción nacional. La escena se volvió viral y reavivó el debate sobre el verdadero origen del llamado “oro verde” argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pistacho viral video sanjuanina amiga

Una usuaria sanjuanina en TikTok terminó generando un fenómeno viral luego de publicar un video en el que se burla de una amiga que, según contó, asegura haberse vuelto fanática del pistacho gracias a las recientes importaciones. La creadora de contenido, identificada como lourdeslopez20197, relató la situación en un tono humorístico que rápidamente prendió entre los usuarios de la plataforma.

Lee además
video: el verdadero dilema de una sanjuanina; ¿casarse o recibirse?
En las redes

Video: el verdadero dilema de una sanjuanina; ¿casarse o recibirse?
cumbre de ministros de economia en san juan: gutierrez saco pecho con la mineria, la energia solar y el pistacho
Megaevento

Cumbre de ministros de Economía en San Juan: Gutiérrez sacó pecho con la minería, la energía solar y el pistacho

En su video, la joven expresó: "Estoy tentada, me cruzo una amiga y me dice, 'Desde que empezó a entrar acá el pistacho a la Argentina con las importaciones y todo, soy súper fan del pistacho, no como nada sin pistacho'. Pedazo de… Eh, vivís en San Juan que es el principal productor de pistacho en toda la Argentina. Pistacho existido acá desde siempre, no lo trajo ningún chino. No lo trajo ningún chino al pistacho. Ahora porque hoy es aesthetic comer pistacho".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1994484460583358802&partner=&hide_thread=false

La tiktoker también lanzó una ironía que muchos locales reconocieron como un guiño bien sanjuanino: "Lo que pasa es que no conocías el pistacho porque te la pasabas comiendo semita sin chicharrón encima porque no te alcanzaba para comprar la grasa. Ay, Dios".

El video superó rápidamente los 2 mil “me gusta” y acumuló decenas de comentarios. Algunos de los más destacados fueron: “Menos mal que es la amiga jajaj” y “Aguante la semita y el pistacho, bien sanjua”.

San Juan, la cuna del pistacho argentino

La repercusión del video reavivó un dato que muchos en la provincia conocen desde hace años: San Juan es el líder absoluto de la producción de pistacho en Argentina. Con 6.500 hectáreas plantadas y una proyección de llegar a 10.000 para 2026, la provincia concentra el 87% del total nacional.

El desarrollo del sector tiene una historia muy marcada. El impulsor original fue Marcelo Ighani, un productor iraní que llegó a la provincia hace cinco décadas con la idea -en ese momento excéntrica- de plantar pistacho con semillas traídas desde Irán. Su empresa, Piste, se transformó con los años en un polo productivo de relevancia, al que luego se sumaron otros proyectos, como el de la familia Bravo.

El llamado “oro verde” ganó protagonismo no solo en el mercado local, sino también en el internacional. Actualmente, el 80% del pistacho argentino se exporta a destinos como Chile, Brasil, Italia y Estados Unidos. Pero el consumo interno también crece: solo en el primer semestre de 2025 se importaron 82,2 toneladas, lo que representa un aumento del 50% respecto de todo 2024.

El pistacho sanjuanino incluso comenzó a transformar la gastronomía nacional. Pizzerías y restaurantes incorporaron el fruto seco en sus preparaciones. “Los argentinos tenemos ese ingenio que nos hace distintos en el mundo. Con ganas de probar”, señaló Levinson, de la pizzería Los Maestros, al explicar por qué el pistacho dejó de ser un producto gourmet exclusivo para convertirse en un ingrediente cada vez más popular.

Temas
Seguí leyendo

Adiós a Daniela Illanes Fernández, la sanjuanina que enseñó a sonreírle al cáncer

María Esther Robledo: la escritora sanjuanina que imprimió sus propios libros

Las particularidades que hacen de la Fiesta Nacional del Sol la celebración más sanjuanina de todas

Los cinco momentos de Melisa Mulet durante su rica cosecha de títulos en Colombia

Dolor en el mundo motoqueros por la muerte de un conocido vallisto: "Nos vemos en la próxima curva"

En Chile afirman que hay un buen diálogo con San Juan por las veranadas

Alerta amarilla por tormenta para cinco departamentos de San Juan

Cada una de las actividades que se puede hacer en San Juan este fin de semana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El alerta amarilla por tormenta apunta principalmente a los departamentos del este sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormenta para cinco departamentos de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas
Con las manos en la masa

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Negociación

Bono de fin de año para estatales sanjuaninos: qué dijo el ministro de Economía sobre concederlo

A una semana de la asunción: qué pasó con el nuevo Fiscal General tras su desembarco
Nueva era

A una semana de la asunción: qué pasó con el nuevo Fiscal General tras su desembarco

Confirmaron que el cuerpo hallado este jueves flotando en el mar de La Serena, en Chile, correspondía al de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años que permanecía desaparecido.
Fin de la búsqueda

Confirmaron que el cuerpo hallado en el mar chileno es Alejandro, el sanjuanino de 17 años

Te Puede Interesar

Denuncian a un gendarme de Barreal por abuso sexual y otra vez las autoridades son señaladas por encubrimiento
Nuevo escándalo

Denuncian a un gendarme de Barreal por abuso sexual y otra vez las autoridades son señaladas por encubrimiento

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Guberman junto a Roberto Gutiérrez en San Juan.
Funcionario nacional

Las picantes definiciones del secretario de Hacienda de Milei sobre la relación con San Juan

Piden cadenas de oración por el menor herido de un disparo en Rawson
Conmoción

Piden cadenas de oración por el menor herido de un disparo en Rawson

Terrible mano: la polémica que todavía retumba en Pocito tras la victoria de Desamparados
Video

"Terrible mano": la polémica que todavía retumba en Pocito tras la victoria de Desamparados

La Central Hidroeléctrica La Olla, ubicada en Ullum. 
En 2026

La Olla: tras 30 años, el control de la histórica central hidroeléctrica vuelve a San Juan