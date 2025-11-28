Una usuaria sanjuanina en TikTok terminó generando un fenómeno viral luego de publicar un video en el que se burla de una amiga que, según contó, asegura haberse vuelto fanática del pistacho gracias a las recientes importaciones. La creadora de contenido, identificada como lourdeslopez20197 , relató la situación en un tono humorístico que rápidamente prendió entre los usuarios de la plataforma.

Megaevento Cumbre de ministros de Economía en San Juan: Gutiérrez sacó pecho con la minería, la energía solar y el pistacho

En su video, la joven expresó: "Estoy tentada, me cruzo una amiga y me dice, 'Desde que empezó a entrar acá el pistacho a la Argentina con las importaciones y todo, soy súper fan del pistacho, no como nada sin pistacho'. Pedazo de… Eh, vivís en San Juan que es el principal productor de pistacho en toda la Argentina. Pistacho existido acá desde siempre, no lo trajo ningún chino. No lo trajo ningún chino al pistacho. Ahora porque hoy es aesthetic comer pistacho".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1994484460583358802&partner=&hide_thread=false La sanjuanina menos descansera: se burló de su amiga fanática del "pistacho importado" y ahora es viral



Video gentileza: TikTok lourdeslopez20197 pic.twitter.com/B38zFcViRc — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 28, 2025

La tiktoker también lanzó una ironía que muchos locales reconocieron como un guiño bien sanjuanino: "Lo que pasa es que no conocías el pistacho porque te la pasabas comiendo semita sin chicharrón encima porque no te alcanzaba para comprar la grasa. Ay, Dios".

El video superó rápidamente los 2 mil “me gusta” y acumuló decenas de comentarios. Algunos de los más destacados fueron: “Menos mal que es la amiga jajaj” y “Aguante la semita y el pistacho, bien sanjua”.

San Juan, la cuna del pistacho argentino

La repercusión del video reavivó un dato que muchos en la provincia conocen desde hace años: San Juan es el líder absoluto de la producción de pistacho en Argentina. Con 6.500 hectáreas plantadas y una proyección de llegar a 10.000 para 2026, la provincia concentra el 87% del total nacional.

El desarrollo del sector tiene una historia muy marcada. El impulsor original fue Marcelo Ighani, un productor iraní que llegó a la provincia hace cinco décadas con la idea -en ese momento excéntrica- de plantar pistacho con semillas traídas desde Irán. Su empresa, Piste, se transformó con los años en un polo productivo de relevancia, al que luego se sumaron otros proyectos, como el de la familia Bravo.

El llamado “oro verde” ganó protagonismo no solo en el mercado local, sino también en el internacional. Actualmente, el 80% del pistacho argentino se exporta a destinos como Chile, Brasil, Italia y Estados Unidos. Pero el consumo interno también crece: solo en el primer semestre de 2025 se importaron 82,2 toneladas, lo que representa un aumento del 50% respecto de todo 2024.

El pistacho sanjuanino incluso comenzó a transformar la gastronomía nacional. Pizzerías y restaurantes incorporaron el fruto seco en sus preparaciones. “Los argentinos tenemos ese ingenio que nos hace distintos en el mundo. Con ganas de probar”, señaló Levinson, de la pizzería Los Maestros, al explicar por qué el pistacho dejó de ser un producto gourmet exclusivo para convertirse en un ingrediente cada vez más popular.