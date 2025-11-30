Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó

Lo que debía ser una tarde de celebración en Jesús María se transformó en una tragedia devastadora. Un niño de 5 años murió este sábado luego de ser encontrado sin signos vitales dentro de la pileta de su casa, ubicada en el barrio La Florida, de la ciudad cordobesa de Jesús María. Ese mismo día, su familia se preparaba para festejar su cumpleaños.

Según informaron fuentes policiales, la madre del pequeño salió al patio y lo halló sumergido en el agua. De inmediato pidió ayuda, y personal de emergencias llegó al lugar para asistirlo. Durante varios minutos se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar con la esperanza de revertir la situación, pero todos los esfuerzos resultaron en vano.

El hecho ocurrió en una vivienda situada sobre calle Chaco. La Policía trabajó en el domicilio y la Fiscalía de Jesús María quedó a cargo de la investigación. Los primeros informes indican que la causa de muerte fue asfixia por inmersión. Lo sucedido en Jesús María se suma a una serie de episodios similares registrados en los últimos meses en distintas provincias del país, donde pequeños accidentes domésticos terminaron con consecuencias fatales.

Compartí esta nota en redes sociales:







