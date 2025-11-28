Una amenaza de "masacre a tiros" en la Universidad de La Plata obligó a suspender las clases

Una amenaza de “masacre” al estilo norteamericano sorprendió a las autoridades de la Facultad de Artes en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y decidieron suspender las clases.

Mediante un correo electrónico, el titular de la cuenta “Belcebu 764” ( [email protected] ) aseguró: " Voy a ir armado para asesinar a tanta gente como gente como sea posible , acribillándolos para luego suicidarme".

image

En el correo que envió a distintas direcciones de la universidad, contó que fue "inspirado por Asmodeus" para unirse a un grupo y su objetivo era hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF", en referencia a la Universidad de Tres de Febrero.

image

Esa ameneza fue hace dos semanas y quien la lanzó, también a través de un correo electrónico, dijo que iba a entrar con una escopeta y matar a estudiantes. "En este correo les aviso que hoy, a cualquier hora, iré a una de las sedes de la universidad para cometer una masacre. Iré con mi escopeta en mano, y en mi mochila llevaré explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”, escribió.

La amenaza a la UNLP era para este viernes. "Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible acribillándolos y luego suicidarme pues mi vida no me importa ya que ninguna vida importa. Ya esta todo decidido y no hay vuelta atras, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo", advirtió. En ese correo, sumó dos fotos de los supuestos rifles que utilizaría en el ataque.

Las autoridades de la universidad decidieron evacuar el edificio de la Facultad de Artes, ubicada sobre la diagonal 78, a metros de la Plaza Rocha.

El vocero de la Universidad de La Plata, Gonzalo Albín, sostuvo que la amenaza "sorprendió a todos" y que, apenas llegó a los distintos correos electrónicos, hicieron la denuncia.