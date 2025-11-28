viernes 28 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupante advertencia

Una amenaza de "masacre a tiros" en la Universidad de La Plata obligó a suspender las clases

El agresor envió un correo electrónico a la Facultad de Artes de la UNLP, en el que detalló sus planes para cometer la matanza en la casa de altos estudios. Envió una foto con dos ametralladoras

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una amenaza de masacre provocó la suspensión de la Universidad de La Plata&nbsp;

Una amenaza de masacre provocó la suspensión de la Universidad de La Plata 

Una amenaza de “masacre” al estilo norteamericano sorprendió a las autoridades de la Facultad de Artes en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y decidieron suspender las clases.

Lee además
Algunos tours de compras de Mendoza a Chile fueron cancelados tras el violento robo ocurrido el jueves.
Preocupación

El violento robo a 60 pasajeros en Chile provocó la caída de varios tours de compra por miedo
conmocion: murio dario gulino en un tragico vuelco en el centro de tandil
Deceso

Conmoción: murió Darío Gulino en un trágico vuelco en el centro de Tandil

Mediante un correo electrónico, el titular de la cuenta “Belcebu 764” ([email protected]) aseguró: "Voy a ir armado para asesinar a tanta gente como gente como sea posible, acribillándolos para luego suicidarme".

image

En el correo que envió a distintas direcciones de la universidad, contó que fue "inspirado por Asmodeus" para unirse a un grupo y su objetivo era hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF", en referencia a la Universidad de Tres de Febrero.

image

Esa ameneza fue hace dos semanas y quien la lanzó, también a través de un correo electrónico, dijo que iba a entrar con una escopeta y matar a estudiantes. "En este correo les aviso que hoy, a cualquier hora, iré a una de las sedes de la universidad para cometer una masacre. Iré con mi escopeta en mano, y en mi mochila llevaré explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”, escribió.

La amenaza a la UNLP era para este viernes. "Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible acribillándolos y luego suicidarme pues mi vida no me importa ya que ninguna vida importa. Ya esta todo decidido y no hay vuelta atras, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo", advirtió. En ese correo, sumó dos fotos de los supuestos rifles que utilizaría en el ataque.

Las autoridades de la universidad decidieron evacuar el edificio de la Facultad de Artes, ubicada sobre la diagonal 78, a metros de la Plaza Rocha.

El vocero de la Universidad de La Plata, Gonzalo Albín, sostuvo que la amenaza "sorprendió a todos" y que, apenas llegó a los distintos correos electrónicos, hicieron la denuncia.

Temas
Seguí leyendo

ATE convocó a un paro nacional para el día en que se trate la reforma laboral

El último posteo de la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata

Un juez, a contrarreloj, le salvó la vida a un bebé luego de autorizar una cirugía que rechazaban sus padres

Quién es Nicolás Payarola, "el Lotocki de los abogados" que asistió a Wanda Nara y L-Gante, ahora preso por estafas

Pánico en La Rioja por voraces incendios: el presunto autor quedó identificado

Tragedia en Mar del Plata: una periodista falleció tras caer en un acantilado de 25 metros

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal

¿El cerebro nunca duerme? Cómo la transición entre sueño y vigilia potencia la creatividad, según la neurociencia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
conmocion: murio dario gulino en un tragico vuelco en el centro de tandil
Deceso

Conmoción: murió Darío Gulino en un trágico vuelco en el centro de Tandil

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé
Video

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas
Con las manos en la masa

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas

La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Negociación

Bono de fin de año para estatales sanjuaninos: qué dijo el ministro de Economía sobre concederlo

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

Te Puede Interesar

Jachallera perdió el control de su auto, impactó contra un bloque de piedras y quedó muy grave
Ruta 150

Jachallera perdió el control de su auto, impactó contra un bloque de piedras y quedó muy grave

Por Redacción Tiempo de San Juan
El especialista Silvio Pastore se refirió a la Ley de Glaciares, los cambios que se analizan en la normativa y la situación de las formaciones de hielo en San Juan.
Punto de vista

El glaciólogo más famoso de San Juan habló sobre la Ley de Glaciares y la injerencia de las provincias

El Tribunal de Disciplina emitió las sancionesa Del BonoTras la brutal agresión a Villa Hipódromo.
Violencia

Multa económica, 6 partidos a puertas cerradas y suspensión a jugadores: las sanciones a Del Bono tras la brutal agresión a Villa Hipódromo

Educación, un área que tendrá prioridad en el presupuesto provincial 2026, según develó el ministro Roberto Gutiérrez.
Plan oficial

Presupuesto provincial 2026: las dos áreas que prioriza Orrego y el adiós a un impuesto histórico

El alerta amarilla por tormenta apunta principalmente a los departamentos del este sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormenta para cinco departamentos de San Juan