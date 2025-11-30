Día Nacional del Mate: por qué se celebra y cómo preparar la mejor versión

Cada 30 de noviembre en Argentina se celebra el Día Nacional del Mate, una de las tradiciones más arraigadas y representativas del país. En 2013, el Congreso de la Nación declaró al mate como “ infusión nacional ”. El 17 de diciembre de 2014, se dictaminó la ley 27.117 que proclamaba celebrar el 30 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Mate. La fecha fue dispuesta en recuerdo del nacimiento de Andrés Guacurarí , un día como hoy, en 1778. Se trata de una figura que fue clave para la producción y distribución de la yerba mate .

El mate trasciende generaciones, clases sociales y geografías . Está en las casas, en las oficinas, en las rutas y en cualquier rincón donde haya ganas de compartir. Por eso, cada año la fecha invita no solo a celebrar su historia, sino también a reivindicar el ritual que convierte a la yerba, el agua y el mate en un momento especial.

Cinco tips para preparar el mejor mate

1. Elegir una buena yerba

Optar por una yerba fresca, con molienda equilibrada entre hojas, palo y polvo. Las versiones con estacionamiento natural suelen ofrecer un sabor más suave y aromático.

2. Controlar la temperatura del agua

El agua debe estar entre 70° y 80°C. Si hierve, quema la yerba y arruina el sabor. Una señal práctica: cuando aparecen pequeñas burbujas en el borde de la pava, está lista.

3. Preparar el mate correctamente

Llenar el mate hasta las tres cuartas partes, taparlo con la mano y agitarlo para que se mezclen los componentes. Luego inclinarlo para que el polvo quede arriba y no tape la bombilla.

4. Cebar desde un mismo sector

Colocar la bombilla en la zona donde se acumuló el polvo y cebar siempre en ese punto. Esto evita lavar rápido la yerba y prolonga el buen sabor.

5. No mover la bombilla

Una vez ubicada, no se debe mover. Es clave para mantener la estructura interna del mate y garantizar un cebado parejo y duradero.

El Día Nacional del Mate es la excusa perfecta para honrar una costumbre que une a millones de argentinos y que, más allá del gusto, representa un gesto simple de compartir.