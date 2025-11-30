domingo 30 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Efemérides

Día Nacional del Mate: por qué se celebra y cómo preparar la mejor versión

Cada 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate. . Aquí, el porqué de la celebración y cinco consejos prácticos para mejorar tu mate.

Por Redacción Tiempo de San Juan
9a88310137b9ea2508326defe643afa9f62d774d

Cada 30 de noviembre en Argentina se celebra el Día Nacional del Mate, una de las tradiciones más arraigadas y representativas del país. En 2013, el Congreso de la Nación declaró al mate como “infusión nacional”. El 17 de diciembre de 2014, se dictaminó la ley 27.117 que proclamaba celebrar el 30 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Mate. La fecha fue dispuesta en recuerdo del nacimiento de Andrés Guacurarí, un día como hoy, en 1778. Se trata de una figura que fue clave para la producción y distribución de la yerba mate.

Lee además
san juan cerca despide el ano con un megaoperativo en santa lucia: todo lo que podes hacer
Importante

San Juan Cerca despide el año con un megaoperativo en Santa Lucía: todo lo que podés hacer
un cumpleanos termino en tragedia: un nene de 5 anos cayo a una pileta y se ahogo
En Córdoba

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó

El mate trasciende generaciones, clases sociales y geografías. Está en las casas, en las oficinas, en las rutas y en cualquier rincón donde haya ganas de compartir. Por eso, cada año la fecha invita no solo a celebrar su historia, sino también a reivindicar el ritual que convierte a la yerba, el agua y el mate en un momento especial.

Cinco tips para preparar el mejor mate

1. Elegir una buena yerba

Optar por una yerba fresca, con molienda equilibrada entre hojas, palo y polvo. Las versiones con estacionamiento natural suelen ofrecer un sabor más suave y aromático.

2. Controlar la temperatura del agua

El agua debe estar entre 70° y 80°C. Si hierve, quema la yerba y arruina el sabor. Una señal práctica: cuando aparecen pequeñas burbujas en el borde de la pava, está lista.

3. Preparar el mate correctamente

Llenar el mate hasta las tres cuartas partes, taparlo con la mano y agitarlo para que se mezclen los componentes. Luego inclinarlo para que el polvo quede arriba y no tape la bombilla.

4. Cebar desde un mismo sector

Colocar la bombilla en la zona donde se acumuló el polvo y cebar siempre en ese punto. Esto evita lavar rápido la yerba y prolonga el buen sabor.

5. No mover la bombilla

Una vez ubicada, no se debe mover. Es clave para mantener la estructura interna del mate y garantizar un cebado parejo y duradero.

El Día Nacional del Mate es la excusa perfecta para honrar una costumbre que une a millones de argentinos y que, más allá del gusto, representa un gesto simple de compartir.

Seguí leyendo

Una nena de 13 años le quemó la cara a otra chica de su misma edad durante una discusión

Detienen a un sujeto acusado de abusar a su hija por más de 30 años

ARCA establece límites para transferencias y billeteras virtuales: alertan sobre control y sanciones

El hallazgo del cuerpo del sanjuanino desaparecido en La Serena, en el foco de los medios nacionales

Una amenaza de "masacre a tiros" en la Universidad de La Plata obligó a suspender las clases

El violento robo a 60 pasajeros en Chile provocó la caída de varios tours de compra por miedo

Conmoción: murió Darío Gulino en un trágico vuelco en el centro de Tandil

ATE convocó a un paro nacional para el día en que se trate la reforma laboral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un cumpleanos termino en tragedia: un nene de 5 anos cayo a una pileta y se ahogo
En Córdoba

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el adolescente que movilizó a San Juan
El peor final

Murió el adolescente que movilizó a San Juan

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos
Ocurrió en la madrugada

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola luego de sus detenciones en septiembre pasado.
Desamor, droga y venganza

Continúa la novela: volvieron a imputar a la "Borges" por entrar a la casa de su exmarido narco en Chimbas y armarle un escándalo

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes
Una pesadilla

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes

Domingo, fresquito y de ¿chaparrones?: así estará el tiempo en San Juan
Alivio

Domingo, fresquito y de ¿chaparrones?: así estará el tiempo en San Juan

Te Puede Interesar

Las cabañas en 4 valles sanjuaninos, en alerta: hay poca demanda para las vacaciones y hasta evalúan bajar precios
Relevamiento veraniego

Las cabañas en 4 valles sanjuaninos, en alerta: hay poca demanda para las vacaciones y hasta evalúan bajar precios

Por David Cortez Vega
Basura peligrosa en San Juan: entre el sueño del lugar propio para tratarla y el desafío de la gran minería
Plan oficial

Basura peligrosa en San Juan: entre el sueño del lugar propio para tratarla y el desafío de la gran minería

Por qué cuesta que salgan las leyes más picantes del oficialismo provincial
Legislativa

Por qué cuesta que salgan las leyes más picantes del oficialismo provincial

Pozones y corrientes: los motivos que mantuvieron oculto el cuerpo del sanjuanino fallecido en el mar de La Serena
Pese a una intensa búsqueda

Pozones y corrientes: los motivos que mantuvieron oculto el cuerpo del sanjuanino fallecido en el mar de La Serena

La despedida de soltero, la maratónica borrachera y la partida de truco que terminó en un asesinato en Trinidad
Historias del Crimen

La despedida de soltero, la maratónica borrachera y la partida de truco que terminó en un asesinato en Trinidad