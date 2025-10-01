Los tres mejores yuyos para poner en el mate y darle más sabor

El mate es parte de la vida cotidiana de los argentinos. Más allá de la yerba tradicional, muchas personas eligen sumarle yuyos para darle un toque distinto de sabor y, al mismo tiempo, aprovechar sus beneficios naturales. Desde los clásicos de campo hasta los que encontrás en cualquier dietética, el agregado de hierbas transforma la ronda matera en una experiencia única.

Lo tenés que saber Cuánto mate se puede tomar por día sin que afecte la salud

Si querés innovar en tu mate, te contamos cuáles son los tres mejores yuyos para sumar a la yerba y disfrutar de todo su aroma y frescura.

Menta

La menta es uno de los yuyos más elegidos para acompañar el mate. Su sabor refrescante lo convierte en la opción ideal para días de calor o para cortar el amargor de la yerba. Además, ayuda a la digestión y deja un aroma agradable en cada cebada.

Cedrón

El cedrón tiene un perfume cítrico y suave que combina perfectamente con la yerba. Es recomendado para quienes buscan un mate liviano y relajante. También se lo conoce por sus propiedades digestivas y por ser un calmante natural.

Burrito

El burrito es un clásico de la medicina natural del norte argentino. Se caracteriza por su sabor herbal y fresco, que aporta un toque distinto al mate. Además, es ideal para aliviar molestias estomacales y favorecer la digestión.

Tips para usar yuyos en el mate

No es necesario llenar todo el mate de yuyos: basta con mezclar una o dos hojitas secas en la yerba.

Podés combinarlos entre sí para lograr distintos sabores.

Lo mejor es conseguirlos en dietéticas o recolectarlos frescos, siempre asegurándote de que sean aptos para el consumo.

Agregar yuyos al mate no solo mejora el sabor, sino que también mantiene viva una tradición que viene desde tiempos ancestrales, cuando los pueblos originarios ya utilizaban estas hierbas en sus infusiones.