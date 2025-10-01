miércoles 1 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Paso a paso

Los tres mejores yuyos para poner en el mate y darle más sabor

Más allá de la yerba tradicional, sumar yuyos al mate puede transformar la experiencia. Te contamos cuáles son los tres mejores y cómo usarlos para darle sabor, aroma y beneficios naturales a cada cebada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mate yuyos

El mate es parte de la vida cotidiana de los argentinos. Más allá de la yerba tradicional, muchas personas eligen sumarle yuyos para darle un toque distinto de sabor y, al mismo tiempo, aprovechar sus beneficios naturales. Desde los clásicos de campo hasta los que encontrás en cualquier dietética, el agregado de hierbas transforma la ronda matera en una experiencia única.

Lee además
Mate con coco rallado, la nueva tendencia.
Salud

Mate con coco rallado: cuáles son los beneficios de esta nueva tendencia
cuanto mate se puede tomar por dia sin que afecte la salud
Lo tenés que saber

Cuánto mate se puede tomar por día sin que afecte la salud

Si querés innovar en tu mate, te contamos cuáles son los tres mejores yuyos para sumar a la yerba y disfrutar de todo su aroma y frescura.

Menta

La menta es uno de los yuyos más elegidos para acompañar el mate. Su sabor refrescante lo convierte en la opción ideal para días de calor o para cortar el amargor de la yerba. Además, ayuda a la digestión y deja un aroma agradable en cada cebada.

Cedrón

El cedrón tiene un perfume cítrico y suave que combina perfectamente con la yerba. Es recomendado para quienes buscan un mate liviano y relajante. También se lo conoce por sus propiedades digestivas y por ser un calmante natural.

Burrito

El burrito es un clásico de la medicina natural del norte argentino. Se caracteriza por su sabor herbal y fresco, que aporta un toque distinto al mate. Además, es ideal para aliviar molestias estomacales y favorecer la digestión.

Tips para usar yuyos en el mate

  • No es necesario llenar todo el mate de yuyos: basta con mezclar una o dos hojitas secas en la yerba.
  • Podés combinarlos entre sí para lograr distintos sabores.
  • Lo mejor es conseguirlos en dietéticas o recolectarlos frescos, siempre asegurándote de que sean aptos para el consumo.

Agregar yuyos al mate no solo mejora el sabor, sino que también mantiene viva una tradición que viene desde tiempos ancestrales, cuando los pueblos originarios ya utilizaban estas hierbas en sus infusiones.

Temas
Seguí leyendo

Día internacional del café: tres consejos de oro para ser el barista de tu propia casa

¿Fanático de la frutilla? Conocé las tres recetas fáciles para hacer

Ñoquis caseros: la receta más fácil para un placer gourmet en tu hogar

¿Fanático del zapallo? Conocé las tres recetas fáciles para hacer

¡Jaque mate al dolor de cabeza!: tres recetas caseras y naturales para aliviar la cefalea

Cómo hacer pan casero esponjoso sin amasar: receta paso a paso

Cómo hacer galletitas de queso y orégano caseras en simples pasos

Acelga vs. espinaca: cómo diferenciarlas y cuál elegir para cada receta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Preparar un buen café es todo un arte que está al alcance de cualquier persona con voluntad.
Enorme placer

Día internacional del café: tres consejos de oro para ser el barista de tu propia casa

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000
Complicado

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Fuente: Radio Manantial.
Calingasta

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión de la Embajada de Estados Unidos a El Leoncito: ¿qué pasó?

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Te Puede Interesar

El Consejo de la Magistratura de San Juan con sus cinco integrantes. 
Judiciales

Dónde trabajan los abogados que fueron parte del Consejo de la Magistratura en los últimos 15 años

Por Natalia Caballero
Imagen ilustrativa
Acciones en conjunto

Organizadores y dueños de salones de eventos avanzan con Seguridad para ponerle un freno a las "fiestas clandestinas"

Le prorrogan la prisión preventiva al joven acusado de casi quitarle la vida a su exnovia en Chimbas
Tentativa de femicidio

Le prorrogan la prisión preventiva al joven acusado de casi quitarle la vida a su exnovia en Chimbas

Sigue la presión sobre el dólar en San Juan: el oficial supera el piso de la banda y el blue llegó a los $1.500
Mercado cambiario

Sigue la presión sobre el dólar en San Juan: el oficial supera el piso de la banda y el blue llegó a los $1.500

Colegio Médico confirmó el despido de 14 trabajadores y aseguraron que, si continúa la crisis, el ajuste será mayor
Ajuste

Colegio Médico confirmó el despido de 14 trabajadores y aseguraron que, si continúa la crisis, el ajuste será mayor