viernes 26 de septiembre 2025

Tiempo de cocinar

Cómo hacer pan casero esponjoso sin amasar: receta paso a paso

Con pocos ingredientes y sin esfuerzo, logrará un pan casero dorado y suave, ideal para desayunos, meriendas o acompañar tus comidas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo hacer un buen pan casero

Cómo hacer un buen pan casero 

Si siempre quisiste hacer pan casero pero te daba pereza amasar, esta receta es para vos. Con pocos ingredientes y sin esfuerzo, podés lograr un pan esponjoso, dorado y delicioso, perfecto para desayunos, meriendas o acompañar cualquier comida.

image
Paso a paso, cómo hacer un buen pan casero

Paso a paso, cómo hacer un buen pan casero

Ingredientes para hacer un rico pan casero

  • 500 g de harina 000

  • 300 ml de agua tibia

  • 10 g de sal

  • 10 g de azúcar

  • 7 g de levadura seca

  • 30 ml de aceite de oliva (opcional)

Paso 1: Preparar la levadura

En un recipiente, mezclá la levadura seca con el azúcar y un poco de agua tibia. Dejá reposar 5-10 minutos hasta que empiece a formar espuma. Esto indica que la levadura está activa.

Paso 2: Mezclar los ingredientes

En un bowl grande, colocá la harina y la sal. Hacé un hueco en el centro y verté la levadura activada, el resto del agua y el aceite de oliva. Mezclá con una cuchara o con la mano hasta integrar todos los ingredientes. No es necesario amasar.

Paso 3: Fermentación

Cubrí el bowl con un paño limpio y dejá reposar la masa en un lugar cálido durante 1 a 2 horas, hasta que duplique su tamaño. Este paso es clave para lograr un pan esponjoso.

Paso 4: Formar el pan

Pasado el tiempo de fermentación, volvé a mezclar suavemente la masa y volcala en un molde para horno previamente engrasado o con papel manteca. Podés hacer un solo pan grande o dividir en panes más pequeños.

Paso 5: Hornear

Precalentá el horno a 200 °C. Horneá durante 25 a 35 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al golpear la base suene hueca. Retirá y dejá enfriar sobre una rejilla antes de cortar.

Tips para un pan perfecto

  • Usá harina de buena calidad y agua tibia, no caliente, para no matar la levadura.

  • Si querés, podés agregar semillas, hierbas o queso rallado a la masa para darle sabor.

  • Guardá el pan en una bolsa de tela para que mantenga su frescura.

Con esta receta fácil y rápida, podés disfrutar de un pan casero esponjoso sin necesidad de amasar, ideal para cualquier momento del día.

