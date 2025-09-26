Cómo hacer pan casero esponjoso sin amasar: receta paso a paso

Si siempre quisiste hacer pan casero pero te daba pereza amasar, esta receta es para vos. Con pocos ingredientes y sin esfuerzo, podés lograr un pan esponjoso, dorado y delicioso, perfecto para desayunos, meriendas o acompañar cualquier comida.
500 g de harina 000
300 ml de agua tibia
10 g de sal
10 g de azúcar
7 g de levadura seca
30 ml de aceite de oliva (opcional)
Paso 1: Preparar la levadura
En un recipiente, mezclá la levadura seca con el azúcar y un poco de agua tibia. Dejá reposar 5-10 minutos hasta que empiece a formar espuma. Esto indica que la levadura está activa.
Paso 2: Mezclar los ingredientes
En un bowl grande, colocá la harina y la sal. Hacé un hueco en el centro y verté la levadura activada, el resto del agua y el aceite de oliva. Mezclá con una cuchara o con la mano hasta integrar todos los ingredientes. No es necesario amasar.
Paso 3: Fermentación
Cubrí el bowl con un paño limpio y dejá reposar la masa en un lugar cálido durante 1 a 2 horas, hasta que duplique su tamaño. Este paso es clave para lograr un pan esponjoso.
Paso 4: Formar el pan
Pasado el tiempo de fermentación, volvé a mezclar suavemente la masa y volcala en un molde para horno previamente engrasado o con papel manteca. Podés hacer un solo pan grande o dividir en panes más pequeños.
Paso 5: Hornear
Precalentá el horno a 200 °C. Horneá durante 25 a 35 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al golpear la base suene hueca. Retirá y dejá enfriar sobre una rejilla antes de cortar.
Usá harina de buena calidad y agua tibia, no caliente, para no matar la levadura.
Si querés, podés agregar semillas, hierbas o queso rallado a la masa para darle sabor.
Guardá el pan en una bolsa de tela para que mantenga su frescura.
Con esta receta fácil y rápida, podés disfrutar de un pan casero esponjoso sin necesidad de amasar, ideal para cualquier momento del día.