viernes 26 de septiembre 2025

¡Jaque mate al dolor de cabeza!: tres recetas caseras y naturales para aliviar la cefalea

En casa hay diferentes elementos que con la adecuada utilización permiten cortar con el incómodo dolor de cabeza

Por Mario Godoy
El dolor de cabeza tiene las horas contadas con tres recetas bien caseras y efectivas.

El dolor de cabeza tiene las horas contadas con tres recetas bien caseras y efectivas.

El dolor de cabeza, o cefalea, es uno de esos achaques molestos que aparecen sin avisar y frenan el día. Si bien las pastillas son la solución rápida, a veces el cuerpo pide una alternativa más suave, natural y que no dependa de la farmacia. Antes de que el martilleo te gane la batalla, aquí te desglosamos tres recetas caseras que la sabiduría popular y algunas investigaciones respaldan para ayudar a calmar ese fastidio, utilizando lo que seguramente ya tenés en casa.

1. El poder mágico de la menta y la lavanda (aceites esenciales)

No es solo un truco saludable; hay ciencia detrás de este alivio aromático, especialmente para las cefaleas tensionales.

El Remedio: El Masaje de sienes frío

  • Ingredientes clave: Necesitás aceite esencial de menta (peppermint) o de lavanda. El de menta contiene mentol, que tiene propiedades vasoconstrictoras y analgésicas. El de lavanda es conocido por su efecto relajante que ayuda a reducir la tensión muscular.

  • Preparación y uso: Mezclá 2 o 3 gotas del aceite esencial elegido (o una gota de cada uno) con una cucharadita de un aceite base, como aceite de oliva o de coco.

  • La aplicación: Aplicá la mezcla con suavidad en las sienes y la frente. Realizá un suave masaje circular. La menta provoca una sensación de frío y adormecimiento que distrae al sistema nervioso del dolor y ayuda a relajar los músculos del cuello y la cabeza.

Dato Clave: Un estudio sugirió que aplicar aceite de menta en la frente y las sienes puede ser tan efectivo como tomar paracetamol para ciertos tipos de dolor de cabeza tensional, debido a su efecto analgésico local.

2. El rescate de la raíz: infusión de jengibre

El jengibre no es solo para el resfriado o el sushi; es un potente antiinflamatorio natural que puede ser un gran aliado contra el dolor de cabeza, incluso algunas migrañas.

El Remedio: El té caliente que desinflama

  • Ingrediente clave: Un trozo (de 2 a 4 cm) de raíz de jengibre fresca.

  • Preparación y uso: Pelá y cortá el trozo de jengibre en láminas finas o rallalo. Ponelo a hervir en una taza de agua durante unos 5 a 10 minutos. Retirá del fuego, colá y dejá reposar unos minutos.

  • La dosis: Bebé la infusión a sorbos. Podés agregar un poco de miel o limón para mejorar el sabor, pero el efecto lo da el gingerol, un compuesto que se cree que ayuda a bloquear las prostaglandinas (sustancias químicas que promueven la inflamación y el dolor en el cuerpo).

A tener en cuenta: Si el dolor de cabeza está relacionado con una migraña y viene acompañado de náuseas, el jengibre tiene un doble beneficio, ya que también es conocido por su capacidad para calmar el estómago.

3. El método de la abuela: paños fríos y calientes

A veces, la solución más simple es la más efectiva. La aplicación de temperatura es un truco antiguo para manipular el flujo sanguíneo y relajar los músculos tensos.

El Remedio: El juego de temperaturas

  • Ingredientes clave: Una toalla o paño, agua caliente y hielo o agua fría.

  • El paño caliente (para tensión): Mojá el paño en agua caliente (cuidado de no quemarte) y aplicalo en la nuca o la parte posterior del cuello. El calor ayuda a relajar los músculos contraídos que a menudo causan la cefalea tensional, aumentando el flujo sanguíneo y aliviando la rigidez.

  • El paño frío (para punzadas): Envolvé unos cubitos de hielo en la toalla y aplicala en la frente o las sienes. El frío tiene un efecto adormecedor y ayuda a constreñir los vasos sanguíneos, lo que puede ser útil si el dolor de cabeza es de tipo punzante o si se siente pulsante.

Tip de Oro: Muchos encuentran alivio alternando el frío en la frente y el calor en el cuello. Probá qué sensación te sienta mejor, ya que el dolor de cabeza es una experiencia muy personal.

