¡Jaque mate al dolor de cabeza!: tres recetas caseras y naturales para aliviar la cefalea

El dolor de cabeza tiene las horas contadas con tres recetas bien caseras y efectivas.

El dolor de cabeza , o cefalea, es uno de esos achaques molestos que aparecen sin avisar y frenan el día. Si bien las pastillas son la solución rápida, a veces el cuerpo pide una alternativa más suave, natural y que no dependa de la farmacia. Antes de que el martilleo te gane la batalla, aquí te desglosamos tres recetas caseras que la sabiduría popular y algunas investigaciones respaldan para ayudar a calmar ese fastidio, utilizando lo que seguramente ya tenés en casa.

No es solo un truco saludable; hay ciencia detrás de este alivio aromático, especialmente para las cefaleas tensionales .

El Remedio: El Masaje de sienes frío

Ingredientes clave: Necesitás aceite esencial de menta (peppermint) o de lavanda . El de menta contiene mentol , que tiene propiedades vasoconstrictoras y analgésicas. El de lavanda es conocido por su efecto relajante que ayuda a reducir la tensión muscular.

Preparación y uso: Mezclá 2 o 3 gotas del aceite esencial elegido (o una gota de cada uno) con una cucharadita de un aceite base, como aceite de oliva o de coco.

La aplicación: Aplicá la mezcla con suavidad en las sienes y la frente. Realizá un suave masaje circular. La menta provoca una sensación de frío y adormecimiento que distrae al sistema nervioso del dolor y ayuda a relajar los músculos del cuello y la cabeza.

Dato Clave: Un estudio sugirió que aplicar aceite de menta en la frente y las sienes puede ser tan efectivo como tomar paracetamol para ciertos tipos de dolor de cabeza tensional, debido a su efecto analgésico local.

2. El rescate de la raíz: infusión de jengibre

El jengibre no es solo para el resfriado o el sushi; es un potente antiinflamatorio natural que puede ser un gran aliado contra el dolor de cabeza, incluso algunas migrañas.

El Remedio: El té caliente que desinflama

Ingrediente clave: Un trozo (de 2 a 4 cm) de raíz de jengibre fresca.

Preparación y uso: Pelá y cortá el trozo de jengibre en láminas finas o rallalo. Ponelo a hervir en una taza de agua durante unos 5 a 10 minutos. Retirá del fuego, colá y dejá reposar unos minutos.

La dosis: Bebé la infusión a sorbos. Podés agregar un poco de miel o limón para mejorar el sabor, pero el efecto lo da el gingerol, un compuesto que se cree que ayuda a bloquear las prostaglandinas (sustancias químicas que promueven la inflamación y el dolor en el cuerpo).

A tener en cuenta: Si el dolor de cabeza está relacionado con una migraña y viene acompañado de náuseas, el jengibre tiene un doble beneficio, ya que también es conocido por su capacidad para calmar el estómago.

3. El método de la abuela: paños fríos y calientes

A veces, la solución más simple es la más efectiva. La aplicación de temperatura es un truco antiguo para manipular el flujo sanguíneo y relajar los músculos tensos.

El Remedio: El juego de temperaturas

Ingredientes clave: Una toalla o paño, agua caliente y hielo o agua fría.

El paño caliente (para tensión): Mojá el paño en agua caliente (cuidado de no quemarte) y aplicalo en la nuca o la parte posterior del cuello . El calor ayuda a relajar los músculos contraídos que a menudo causan la cefalea tensional, aumentando el flujo sanguíneo y aliviando la rigidez.

El paño frío (para punzadas): Envolvé unos cubitos de hielo en la toalla y aplicala en la frente o las sienes. El frío tiene un efecto adormecedor y ayuda a constreñir los vasos sanguíneos, lo que puede ser útil si el dolor de cabeza es de tipo punzante o si se siente pulsante.

Tip de Oro: Muchos encuentran alivio alternando el frío en la frente y el calor en el cuello. Probá qué sensación te sienta mejor, ya que el dolor de cabeza es una experiencia muy personal.