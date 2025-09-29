lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Animate

Ñoquis caseros: la receta más fácil para un placer gourmet en tu hogar

A través de esta guía práctica vas a poder honrar este 29 con unos deliciosos ñoquis creados por tus propias manos. Paso a paso imperdible

Por Mario Godoy
Preparar ñoquis en casa puede ser mucho más fácil de lo que se puede llegar a pensar.

Preparar ñoquis en casa puede ser mucho más fácil de lo que se puede llegar a pensar.

¿Alguna vez pensaste que hacer pasta en casa era cosa de profesionales? ¡Te equivocaste! Los ñoquis de papa caseros son de esas joyas culinarias que, cuando pruebas la versión hecha por tus manos, simplemente no hay vuelta atrás. Tienen una textura tan suave y esponjosa que es un verdadero gusto. Y lo mejor de todo es que son mucho más fáciles de preparar de lo que imaginás.

Lee además
¿fanatico del zapallo? conoce las tres recetas faciles para hacer
Gastronomía

¿Fanático del zapallo? Conocé las tres recetas fáciles para hacer
El dolor de cabeza tiene las horas contadas con tres recetas bien caseras y efectivas.
Son hueso de santo

¡Jaque mate al dolor de cabeza!: tres recetas caseras y naturales para aliviar la cefalea

Olvidate de las recetas complejas; con esta guía práctica, podrás comprobar que unos ñoquis dignos de un restaurante están al alcance de tu mano en tu hogar.

La base: ingredientes súper sencillos

La magia de los ñoquis está en su lista minimalista. Vas a necesitar:

  • Papas: Busca papas harinosas, de esas que son más secas. Calcula 1 kilo de papas.
  • Harina de Trigo: Alrededor de 250 a 300 gramos (la cantidad exacta puede variar según qué tan húmeda esté la papa).
  • Huevo: 1 huevo mediano (esto ayuda a darle cuerpo a la masa).
  • Sal: Al gusto.

El secreto clave: ¡no agregués harina de más!

La clave para que tus ñoquis queden suaves y no duros como chicle es manipular la masa lo menos posible y agregar solo la harina necesaria. Si te pasás de harina, la textura será pesada y gomosa.

Paso a paso: tu receta garantizada

  • Cociná las papas ¡con piel!:
    • Lavá muy bien las papas y cocelas enteras y con cáscara en agua con sal hasta que estén bien blandas. Cocinarlas con cáscara evita que absorban demasiada agua.
    • Una vez cocidas, escurrilas y, mientras aún estén calientes (¡pero que no te quemen!), pelalas.
  • Prepará el puré:
    • Pasá las papas peladas por un pisapapas o aplástalas muy bien con un tenedor hasta obtener un puré liso, sin grumos. Es importante hacerlo caliente para que la papa no se ponga pegajosa.
    • Extendé el puré sobre una superficie limpia y ligeramente enharinada para que se enfríe un poco y libere el vapor.
  • Amasá con cuidado:
    • Hacé un hueco en el centro del puré en la mesada. Agregá el huevo en el centro y una pizca de sal.
    • Comenzá a añadir la harina poco a poco alrededor del puré. Con tus manos, andá integrando los ingredientes, amasando muy suavemente y solo hasta que la masa se una y ya no se pegue a tus manos. Debe sentirse suave pero manejable. ¡No amasés de más!
  • Armá los ñoquis:
    • Dividí la masa en trozos y forma "chorizos" o cilindros largos de aproximadamente 5 a 2 cm de grosor sobre la mesa enharinada.
    • Con un cuchillo, cortá los cilindros en pedazos de unos 2 a 3 cm.
    • El Toque Tradicional (Opcional): Pasa cada trocito por el reverso de un tenedor o una tabla para ñoquis, rodándolo con el pulgar. Las estrías que se forman ayudan a que la salsa se impregne mejor.
  • A cocinar y servir:
    • Poné una olla grande con abundante agua y sal.
    • Cuando el agua hierva a borbotones, introducí los ñoquis en tandas.
    • Estarán listos cuando floten a la superficie (esto toma solo 1 o 2 minutos). Retiralos de inmediato con una espumadera.

El acompañamiento: ¡lo que más te guste!

Los ñoquis caseros quedan deliciosos con casi cualquier cosa: una salsa de tomate simple, un rico pesto de albahaca, o una salsa de queso. Vos elegís.

Temas
Seguí leyendo

Cómo hacer pan casero esponjoso sin amasar: receta paso a paso

Cómo hacer galletitas de queso y orégano caseras en simples pasos

Acelga vs. espinaca: cómo diferenciarlas y cuál elegir para cada receta

Además del asado, conocé las tres recetas fáciles para sacarle jugo a la parrilla

¿Sos fanático del queso? Mirá las tres recetas fáciles de tartas

Tres recetas caseras de cócteles 'bien sanjuaninos' para disfrutar con amigos en primavera

Mirá cómo podés hacerte un asadito en pocos minutos y sin tener que prender el fuego

¡No lo vas a poder creer!: los increíbles beneficios de comer chinchulines

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia
Novedades

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia

El auto quedó rueda arriba tras impactar con un vehículo que estaba estacionado.
Llamativo video

Confuso episodio en Rivadavia: conductor hospitalizado tras volcar su auto

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto video
Historia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

Las mellizas pocitanas que buscan un sueño internacional. 
Pasión

Las mellizas pocitanas que danzan por un sueño internacional

Te Puede Interesar

La renovada Calle 5, nuevo polo de picadas de motos que enciende las alarmas
Preocupante

La renovada Calle 5, nuevo polo de picadas de motos que enciende las alarmas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Astica y su joya del Bajo Verde: un club que florece con el corazón del pueblo y se esconde entre las sierras
Pasiones del Interior

Astica y su joya del Bajo Verde: un club que florece con el corazón del pueblo y se esconde entre las sierras

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?
Concurso histórico

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?

Belén Barboza aseguró que para la Fiesta Nacional del Sol 2025 se replicará el mismo modelo del año anterior para los accesos y la circulación porque fue exitoso.
Expectativa

Fiesta Nacional del Sol: Ultiman detalles para la venta de entradas con opciones de financiación

Le revisamos el celular a Martín Vega: conversaciones familiares y emojis reveladores
Paren en Off

Le revisamos el celular a Martín Vega: conversaciones familiares y emojis reveladores