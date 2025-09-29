Ñoquis caseros: la receta más fácil para un placer gourmet en tu hogar

Preparar ñoquis en casa puede ser mucho más fácil de lo que se puede llegar a pensar.

¿Alguna vez pensaste que hacer pasta en casa era cosa de profesionales? ¡Te equivocaste! Los ñoquis de papa caseros son de esas joyas culinarias que, cuando pruebas la versión hecha por tus manos, simplemente no hay vuelta atrás. Tienen una textura tan suave y esponjosa que es un verdadero gusto. Y lo mejor de todo es que son mucho más fáciles de preparar de lo que imaginás .

Son hueso de santo ¡Jaque mate al dolor de cabeza!: tres recetas caseras y naturales para aliviar la cefalea

Olvidate de las recetas complejas; con esta guía práctica, podrás comprobar que unos ñoquis dignos de un restaurante están al alcance de tu mano en tu hogar.

La base: ingredientes súper sencillos

La magia de los ñoquis está en su lista minimalista. Vas a necesitar:

Papas: Busca papas harinosas, de esas que son más secas. Calcula 1 kilo de papas.

Busca papas harinosas, de esas que son más secas. Calcula de papas. Harina de Trigo: Alrededor de 250 a 300 gramos (la cantidad exacta puede variar según qué tan húmeda esté la papa).

Alrededor de (la cantidad exacta puede variar según qué tan húmeda esté la papa). Huevo: 1 huevo mediano (esto ayuda a darle cuerpo a la masa).

mediano (esto ayuda a darle cuerpo a la masa). Sal: Al gusto.

El secreto clave: ¡no agregués harina de más!

La clave para que tus ñoquis queden suaves y no duros como chicle es manipular la masa lo menos posible y agregar solo la harina necesaria. Si te pasás de harina, la textura será pesada y gomosa.

Paso a paso: tu receta garantizada

Cociná las papas ¡con piel!: Lavá muy bien las papas y cocelas enteras y con cáscara en agua con sal hasta que estén bien blandas. Cocinarlas con cáscara evita que absorban demasiada agua. Una vez cocidas, escurrilas y, mientras aún estén calientes (¡pero que no te quemen!), pelalas.

Prepará el puré: Pasá las papas peladas por un pisapapas o aplástalas muy bien con un tenedor hasta obtener un puré liso, sin grumos . Es importante hacerlo caliente para que la papa no se ponga pegajosa. Extendé el puré sobre una superficie limpia y ligeramente enharinada para que se enfríe un poco y libere el vapor.

Amasá con cuidado: Hacé un hueco en el centro del puré en la mesada. Agregá el huevo en el centro y una pizca de sal. Comenzá a añadir la harina poco a poco alrededor del puré. Con tus manos, andá integrando los ingredientes, amasando muy suavemente y solo hasta que la masa se una y ya no se pegue a tus manos. Debe sentirse suave pero manejable . ¡No amasés de más!

Armá los ñoquis: Dividí la masa en trozos y forma "chorizos" o cilindros largos de aproximadamente 5 a 2 cm de grosor sobre la mesa enharinada. Con un cuchillo, cortá los cilindros en pedazos de unos 2 a 3 cm. El Toque Tradicional (Opcional): Pasa cada trocito por el reverso de un tenedor o una tabla para ñoquis, rodándolo con el pulgar. Las estrías que se forman ayudan a que la salsa se impregne mejor.

A cocinar y servir: Poné una olla grande con abundante agua y sal. Cuando el agua hierva a borbotones, introducí los ñoquis en tandas. Estarán listos cuando floten a la superficie (esto toma solo 1 o 2 minutos). Retiralos de inmediato con una espumadera.



El acompañamiento: ¡lo que más te guste!

Los ñoquis caseros quedan deliciosos con casi cualquier cosa: una salsa de tomate simple, un rico pesto de albahaca, o una salsa de queso. Vos elegís.