¿Fanático de la frutilla? Conocé las tres recetas fáciles para hacer

La frutilla es una de las frutas más elegidas por su frescura, sabor y versatilidad en la cocina . Con ella se pueden preparar postres, bebidas y hasta opciones más saludables para disfrutar en cualquier momento del día. Si sos amante de este fruto rojo, te compartimos tres recetas fáciles con frutillas que podés hacer en casa sin complicarte.

El clásico infaltable para los días de calor. Solo necesitás:

1 taza de frutillas frescas o congeladas

1 vaso de leche (puede ser vegetal)

1 cucharada de azúcar o miel

Preparación:

Llevá todos los ingredientes a la licuadora y batí hasta lograr una mezcla cremosa. Podés sumar hielo para que quede más refrescante.

2. Cheesecake de frutilla sin horno

Una opción práctica y deliciosa para sorprender. Vas a necesitar:

200 g de galletitas de vainilla

100 g de manteca derretida

400 g de queso crema

200 g de crema de leche

150 g de azúcar

200 g de frutillas

Preparación:

Triturá las galletitas y mezclalas con la manteca para formar la base en un molde. Luego, batí el queso crema, la crema y el azúcar hasta lograr una mezcla suave. Volcá sobre la base y llevá a la heladera por al menos 4 horas. Antes de servir, decorá con frutillas cortadas.

3. Mermelada casera de frutilla

Ideal para untar en tostadas o rellenar tortas. Ingredientes:

500 g de frutillas

250 g de azúcar

Jugo de medio limón

Preparación:

Colocá las frutillas troceadas en una olla junto con el azúcar y el limón. Cociná a fuego lento durante 40 minutos, revolviendo cada tanto. Una vez que espese, dejá enfriar y guardá en frascos de vidrio esterilizados.