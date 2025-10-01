miércoles 1 de octubre 2025

Gastronomía

Conocé las tres recetas fáciles de ensaladas exóticas y más ricas para hacer

Descubrí cómo preparar ensaladas diferentes, frescas y llenas de sabor en minutos, ideales para sorprender en cualquier comida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
recetas faciles ensaladas

Si estás buscando darle un toque original a tus almuerzos o cenas, estas tres recetas fáciles de ensaladas exóticas son perfectas. No solo son prácticas de hacer, sino que combinan sabores únicos y nutritivos que te harán disfrutar de cada bocado.

Preparar ñoquis en casa puede ser mucho más fácil de lo que se puede llegar a pensar.
Ñoquis caseros: la receta más fácil para un placer gourmet en tu hogar
¿fanatico de la frutilla? conoce las tres recetas faciles para hacer
Gastronomía

¿Fanático de la frutilla? Conocé las tres recetas fáciles para hacer

Ensalada tropical de mango y palta

Combina mango maduro, plata, rúcula y un toque de nueces. Aliñala con aceite de oliva, jugo de limón y un poco de miel para potenciar el sabor. Esta ensalada es fresca, ligera y llena de vitaminas.

Ensalada asiática de pepino y fideos de arroz

Para los amantes de los sabores orientales, esta ensalada mezcla fideos de arroz, pepino en rodajas finas, zanahoria rallada y brotes de soja. El aderezo ideal incluye salsa de soja, aceite de sésamo y un toque de jengibre rallado.

Ensalada de quinoa, frutos rojos y espinaca

Esta opción combina quinoa cocida, espinaca fresca y frutos rojos como arándanos y frutillas. Agregale un puñado de semillas de girasol y un aliño de yogur con hierbas para un plato nutritivo y lleno de antioxidantes.

Estas tres recetas de ensaladas exóticas no solo son fáciles y rápidas, sino que también te permiten innovar en la cocina sin complicaciones. Sumá color y sabor a tus comidas con ingredientes frescos y saludables.

