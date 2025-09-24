miércoles 24 de septiembre 2025

Gastronomía

¿Sos fanático del queso? Mirá las tres recetas fáciles de tartas

Si sos fanático del queso, no podés perderte estas tres recetas fáciles de tartas. Descubrí cómo prepararlas rápido, con pocos ingredientes y mucho sabor, ideales para cualquier ocasión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tartas queso

Nuevas recetas fáciles. Si sos amante del queso, estas tartas sencillas y deliciosas no pueden faltar en tu recetario. Desde opciones clásicas hasta combinaciones sorprendentes, te contamos cómo prepararlas en pocos pasos y con ingredientes que seguro tenés en casa.

1. Tarta de queso y jamón

La clásica tarta de queso y jamón es perfecta para un almuerzo rápido o una merienda salada. Solo necesitás masa de tarta, huevos, crema de leche, queso rallado y jamón. Batí los huevos con la crema, incorporá el queso y el jamón picado, volcá la mezcla sobre la masa y horneá durante 30 minutos a 180°C. ¡Listo! Una opción cremosa y sabrosa que encanta a todos.

2. Tarta de queso y espinaca

Para quienes buscan una alternativa saludable, la tarta de queso y espinaca combina nutrientes y sabor. Necesitás masa de tarta, huevos, queso crema, espinaca cocida y picada, y un poco de nuez moscada. Mezclá todos los ingredientes, verté sobre la masa y horneá hasta que esté dorada. Ideal para acompañar con ensalada o como plato principal ligero.

3. Tarta de quesos variados

Si querés impresionar con sabor y textura, la tarta de quesos variados es la indicada. Combiná ricotta, mozzarella y parmesano con huevos y crema de leche, y volcá sobre la masa. Podés agregar hierbas frescas como orégano o tomillo para realzar el aroma. Horneá hasta que la superficie esté dorada y disfrutá de una explosión de sabores.

Tips para la tarta perfecta

  • Precalentá siempre el horno antes de hornear.
  • Usá quesos de buena calidad para resaltar el sabor.
  • Dejá enfriar unos minutos antes de cortar, así las porciones quedan perfectas.
