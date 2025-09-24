¿Sos fanático del queso? Mirá las tres recetas fáciles de tartas

Nuevas recetas fáciles . Si sos amante del queso , estas tartas sencillas y deliciosas no pueden faltar en tu recetario. Desde opciones clásicas hasta combinaciones sorprendentes, te contamos cómo prepararlas en pocos pasos y con ingredientes que seguro tenés en casa.

La clásica tarta de queso y jamón es perfecta para un almuerzo rápido o una merienda salada. Solo necesitás masa de tarta, huevos, crema de leche, queso rallado y jamón. Batí los huevos con la crema, incorporá el queso y el jamón picado, volcá la mezcla sobre la masa y horneá durante 30 minutos a 180°C. ¡Listo! Una opción cremosa y sabrosa que encanta a todos.

2. Tarta de queso y espinaca

Para quienes buscan una alternativa saludable, la tarta de queso y espinaca combina nutrientes y sabor. Necesitás masa de tarta, huevos, queso crema, espinaca cocida y picada, y un poco de nuez moscada. Mezclá todos los ingredientes, verté sobre la masa y horneá hasta que esté dorada. Ideal para acompañar con ensalada o como plato principal ligero.

3. Tarta de quesos variados

Si querés impresionar con sabor y textura, la tarta de quesos variados es la indicada. Combiná ricotta, mozzarella y parmesano con huevos y crema de leche, y volcá sobre la masa. Podés agregar hierbas frescas como orégano o tomillo para realzar el aroma. Horneá hasta que la superficie esté dorada y disfrutá de una explosión de sabores.

Tips para la tarta perfecta