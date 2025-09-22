Cómo hacer una tarta de zanahoria: receta fácil y deliciosa paso a paso

La tarta de zanahoria es uno de los postres más buscados por quienes quieren combinar sabor y salud. Rica en fibra, vitaminas y un toque de dulzura natural, esta receta es perfecta para disfrutar en familia o sorprender a tus invitados. Conocé esta receta fácil.
Para el glaseado de queso crema:
- 200 g de queso crema
- ½ taza de manteca a temperatura ambiente
- 1 taza de azúcar impalpable
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y enmantecar un molde redondo.
- Mezclar los huevos, el azúcar y el aceite hasta obtener una preparación homogénea.
- Incorporar la zanahoria rallada y la esencia de vainilla, mezclando suavemente.
- Agregar los ingredientes secos: harina, canela y sal, integrando con movimientos envolventes.
- Añadir las nueces si se desea un toque crujiente.
- Verter la mezcla en el molde y hornear durante 35-40 minutos. Comprobar con un palillo: si sale seco, está lista.
- Preparar el glaseado batiendo el queso crema, la manteca, el azúcar impalpable y la vainilla hasta obtener una crema suave.
- Dejar enfriar la tarta antes de cubrir con el glaseado y decorar al gusto.
Consejos para una tarta de zanahoria perfecta
- Rallar la zanahoria finamente para que la textura quede más suave.
- No sobrebatir la mezcla después de agregar la harina para mantener la tarta esponjosa.
- El glaseado se puede decorar con nueces, zanahoria rallada o ralladura de naranja para un toque especial.
Preparar una tarta de zanahoria casera es más sencillo de lo que parece y con esta guía paso a paso lograrás un postre delicioso, húmedo y lleno de sabor. Ideal para meriendas, celebraciones o para disfrutar con un café por la tarde.