lunes 22 de septiembre 2025

Gastronomía

Cómo hacer una tarta de zanahoria: receta fácil y deliciosa paso a paso

Aprendé a preparar una tarta de zanahoria esponjosa y deliciosa con esta receta sencilla, ideal para cualquier ocasión. Consejos, ingredientes y trucos para lograr el postre perfecto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tarta zanahoria receta facil

La tarta de zanahoria es uno de los postres más buscados por quienes quieren combinar sabor y salud. Rica en fibra, vitaminas y un toque de dulzura natural, esta receta es perfecta para disfrutar en familia o sorprender a tus invitados. Conocé esta receta fácil.

Ingredientes para la tarta de zanahoria

  • 2 tazas de zanahoria rallada
  • 1 ½ tazas de azúcar
  • 1 taza de aceite vegetal
  • 4 huevos
  • 2 tazas de harina leudante
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • ½ cucharadita de sal
  • 1 taza de nueces picadas (opcional)

Para el glaseado de queso crema:

  • 200 g de queso crema
  • ½ taza de manteca a temperatura ambiente
  • 1 taza de azúcar impalpable
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación paso a paso

  • Precalentar el horno a 180°C y enmantecar un molde redondo.
  • Mezclar los huevos, el azúcar y el aceite hasta obtener una preparación homogénea.
  • Incorporar la zanahoria rallada y la esencia de vainilla, mezclando suavemente.
  • Agregar los ingredientes secos: harina, canela y sal, integrando con movimientos envolventes.
  • Añadir las nueces si se desea un toque crujiente.
  • Verter la mezcla en el molde y hornear durante 35-40 minutos. Comprobar con un palillo: si sale seco, está lista.
  • Preparar el glaseado batiendo el queso crema, la manteca, el azúcar impalpable y la vainilla hasta obtener una crema suave.
  • Dejar enfriar la tarta antes de cubrir con el glaseado y decorar al gusto.

Consejos para una tarta de zanahoria perfecta

  • Rallar la zanahoria finamente para que la textura quede más suave.
  • No sobrebatir la mezcla después de agregar la harina para mantener la tarta esponjosa.
  • El glaseado se puede decorar con nueces, zanahoria rallada o ralladura de naranja para un toque especial.

Preparar una tarta de zanahoria casera es más sencillo de lo que parece y con esta guía paso a paso lograrás un postre delicioso, húmedo y lleno de sabor. Ideal para meriendas, celebraciones o para disfrutar con un café por la tarde.

