viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Recetas

Papas rellenas al horno: el secreto para lograr una piel crocante y un relleno cremoso

Una receta fácil, versátil y llena de sabor que combina lo mejor de la cocina casera con un toque gourmet.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-09-19 210221

Las papas rellenas son un clásico que nunca pasa de moda, pero esta versión les da un giro irresistible gracias al contraste de texturas: crocantes por fuera y suaves por dentro. El secreto está en el horneado perfecto y en un relleno cremoso que se prepara con hummus casero, aceite de oliva y un toque de pimentón ahumado.

Lee además
alfajores de limon, sin manteca y sin harina: receta facil y con pocos ingredientes
Muy sabrosos

Alfajores de limón, sin manteca y sin harina: receta fácil y con pocos ingredientes
¿no sabes que llevar al picnic del dia de la primavera? entra a la nota y conoce las 3 recetas faciles y ricas
¡Sabroso!

¿No sabés qué llevar al picnic del Día de la Primavera? Entrá a la nota y conocé las 3 recetas fáciles y ricas
image

El paso a paso comienza con la elección de papas medianas o grandes. Tras lavarlas bien, se cocinan enteras y con cáscara en el horno. Antes de colocarlas en la bandeja conviene frotarlas con aceite y sal gruesa para que la piel quede bien dorada y crujiente. Una vez listas y tiernas en el interior, se dejan reposar unos minutos, se les hace un corte en la parte superior y se retira con cuidado parte de la pulpa.

Ese puré que se extrae no se desperdicia: se mezcla con hummus —preparado con garbanzos procesados— y luego se vuelve a colocar dentro de cada papa. Para realzar el sabor, se rocían con aceite de oliva, se espolvorean con pimentón y regresan unos minutos al horno hasta que el relleno tome temperatura. El resultado: un plato simple, nutritivo y muy tentador.

Además, las posibilidades de personalización son infinitas. Podés sumar perejil fresco, cilantro, semillas tostadas o incluso garbanzos crocantes como topping. Y si lo que buscás es una guarnición, estas papas combinan a la perfección con una ensalada de hojas verdes con rúcula, espinaca, cherry y pepino, o con un salteado de vegetales al wok —zucchini, morrón, cebolla y berenjena— apenas condimentados con salsa de soja o aceite de sésamo.

Temas
Seguí leyendo

¿Fan de las milanesas?: mirá cómo hacerlas y evitar que se sequen en el horno

5 postres saludables con frutas que puedes preparar fácilmente en casa

Mezclar vinagre con pasta dental: el truco casero que sorprende por su efectividad en la limpieza

Mermelada de tomates cherry casera: receta rápida, fácil y deliciosa

Así se hace la semita perfecta: tips e ingredientes de la exquisitez sanjuanina

10 licuados detox para bajar de peso rápido y de forma natural

Conocé las cinco recetas más ricas y saludables para la primavera

Desayunos saludables: recetas nutritivas para toda la semana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
alfajores de limon, sin manteca y sin harina: receta facil y con pocos ingredientes
Muy sabrosos

Alfajores de limón, sin manteca y sin harina: receta fácil y con pocos ingredientes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal
Conmoción

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal

El gobierno nacional entrega un bono de más de 1.2 millón de pesos: por qué y quiénes lo cobrarán
Beneficio

El gobierno nacional entrega un bono de más de 1.2 millón de pesos: por qué y quiénes lo cobrarán

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado
Resolución

Policías en la mira por la golpiza a un vecino de Angaco: dos absueltos y uno condenado

Te Puede Interesar

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Embaucador entre rejas

El "Estafador de ancianas" tiene otra causa pendiente por otros cinco fraudes contra abuelas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cielo sanjuanino amaneció con una abundante nubosidad este domingo.
Clima

Tormentas matutinas y alivio vespertino: el pronóstico de este sábado para San Juan

San Martín perdió frente a Vélez y el equipo se fue silbado
Liga Profesional

San Martín perdió frente a Vélez y el equipo se fue silbado

El hecho sucedió en este colegio.
Empleados en problema

De no creer: robaron en un colegio de Media Agua y las cámaras delataron a los porteros

El raid del ministro Catalán en San Juan: reunión con Orrego, recorrida en Chimbas y visita al Poder Judicial
Oficial

El raid del ministro Catalán en San Juan: reunión con Orrego, recorrida en Chimbas y visita al Poder Judicial