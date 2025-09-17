miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Productos caseros

Mezclar vinagre con pasta dental: el truco casero que sorprende por su efectividad en la limpieza

La unión de vinagre y pasta dental se convirtió en un truco casero viral: una mezcla económica, fácil de preparar y con gran poder para eliminar grasa, sarro y malos olores en baños y cocinas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
vinagre y pasta de dientes

El vinagre y la pasta de dientes parecen ingredientes sin relación alguna: uno es infaltable en la cocina y el otro en la higiene personal. Sin embargo, al combinarse forman un limpiador casero muy potente que se puede usar en baños y cocinas para eliminar olores desagradables, desinfectar y quitar la suciedad más rebelde.

Lee además
mermelada de tomates cherry casera: receta rapida, facil y deliciosa
Recetas

Mermelada de tomates cherry casera: receta rápida, fácil y deliciosa
asi se hace la semita perfecta: tips e ingredientes de la exquisitez sanjuanina
Gastronomía

Así se hace la semita perfecta: tips e ingredientes de la exquisitez sanjuanina

Por qué funciona la mezcla de vinagre y dentífrico

La explicación está en la reacción química que ocurre al unirlos. El vinagre aporta su poder ácido, mientras que el dentífrico suele contener bicarbonato de sodio. Al entrar en contacto, generan burbujas y una espuma que ayuda a despegar grasa, sarro y mugre acumulada. Además, blanquea juntas de azulejos y devuelve el brillo a superficies opacas.

Este truco es especialmente útil para limpiar griferías, hornallas, bachas y hasta pisos con baldosas. Otra de sus ventajas es que se prepara en segundos, no requiere gastar dinero extra en productos caros y es seguro para aplicar en la mayoría de las superficies. Eso sí, siempre se recomienda probar en una pequeña zona antes de usarlo en todo el lugar.

Cómo preparar el limpiador con vinagre y pasta dental

La preparación no tiene una única receta. Algunos mezclan ambos ingredientes en un recipiente, mientras que otros aplican directamente el dentífrico sobre la superficie y lo frotan con un paño humedecido en vinagre. También existe una fórmula más completa para potenciar el efecto:

  • 1 taza de detergente

  • 1 cucharada de pasta de dientes

  • 1 taza de vinagre blanco

  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio

  • 1 taza de agua fría

Otro truco viral: el “Triple A” para baños y cocinas

Además de la mezcla de vinagre y pasta dental, la creadora de contenido VaquitaYoli compartió su receta del “Triple A”, llamado así por sus tres ingredientes principales: amoníaco, alcohol y agua, en partes iguales. Según explicó, es un limpiador casero muy eficaz contra la grasa y el polvo, aunque no desinfecta.

Con este preparado mostró cómo pudo limpiar una cesta metálica con restos de aceite, espejos manchados, ventanas llenas de polvo y hasta la mampara de la ducha en pocos minutos. La suciedad se desprendió fácilmente, dejando superficies relucientes con un mínimo esfuerzo.

Temas
Seguí leyendo

10 licuados detox para bajar de peso rápido y de forma natural

Conocé las cinco recetas más ricas y saludables para la primavera

Desayunos saludables: recetas nutritivas para toda la semana

Torta de aceite: cómo preparar pan chato indio

Ensalada de legumbres: lista en 15 minutos

Budín de acelga: una receta fácil, rica y saludable para sumar a tu mesa

¿Fin a la clásica limonada?: la nueva receta que combina frutas tropicales y hierbas aromáticas

Estos son los alimentos que podés volver a congelar después de haberlos descongelado

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo
En los últimos días del invierno

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

Te Puede Interesar

Hackean las redes de una víctima de femicidio: las perturbadoras bromas de los asesinos tras las rejas
Aberrante

Hackean las redes de una víctima de femicidio: las perturbadoras "bromas" de los asesinos tras las rejas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El comercio permanecerá cerrado el 22 de septiembre: por qué
Decisión

El comercio permanecerá cerrado el 22 de septiembre: por qué

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento universitario y al Hospital Garrahan
Este miércoles

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento universitario y al Hospital Garrahan

Miles de sanjuaninos marcharon en defensa de la Universidad Pública
Marcha Federal

Miles de sanjuaninos marcharon en defensa de la Universidad Pública

Pepe Villa, el hombre detrás del éxito de UPCN Vóley, y su revelación sobre el día que puso a Escobar como presidente de San Martín: Lo elegí yo video
Paren las Rotativas

Pepe Villa, el hombre detrás del éxito de UPCN Vóley, y su revelación sobre el día que puso a Escobar como presidente de San Martín: "Lo elegí yo"