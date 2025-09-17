Mezclar vinagre con pasta dental: el truco casero que sorprende por su efectividad en la limpieza

El vinagre y la pasta de dientes parecen ingredientes sin relación alguna: uno es infaltable en la cocina y el otro en la higiene personal. Sin embargo, al combinarse forman un limpiador casero muy potente que se puede usar en baños y cocinas para eliminar olores desagradables, desinfectar y quitar la suciedad más rebelde.

La explicación está en la reacción química que ocurre al unirlos. El vinagre aporta su poder ácido, mientras que el dentífrico suele contener bicarbonato de sodio. Al entrar en contacto, generan burbujas y una espuma que ayuda a despegar grasa, sarro y mugre acumulada. Además, blanquea juntas de azulejos y devuelve el brillo a superficies opacas.

Este truco es especialmente útil para limpiar griferías, hornallas, bachas y hasta pisos con baldosas. Otra de sus ventajas es que se prepara en segundos, no requiere gastar dinero extra en productos caros y es seguro para aplicar en la mayoría de las superficies. Eso sí, siempre se recomienda probar en una pequeña zona antes de usarlo en todo el lugar.

Cómo preparar el limpiador con vinagre y pasta dental

La preparación no tiene una única receta. Algunos mezclan ambos ingredientes en un recipiente, mientras que otros aplican directamente el dentífrico sobre la superficie y lo frotan con un paño humedecido en vinagre. También existe una fórmula más completa para potenciar el efecto:

1 taza de detergente

1 cucharada de pasta de dientes

1 taza de vinagre blanco

1 cucharada de bicarbonato de sodio

1 taza de agua fría

Otro truco viral: el “Triple A” para baños y cocinas

Además de la mezcla de vinagre y pasta dental, la creadora de contenido VaquitaYoli compartió su receta del “Triple A”, llamado así por sus tres ingredientes principales: amoníaco, alcohol y agua, en partes iguales. Según explicó, es un limpiador casero muy eficaz contra la grasa y el polvo, aunque no desinfecta.

Con este preparado mostró cómo pudo limpiar una cesta metálica con restos de aceite, espejos manchados, ventanas llenas de polvo y hasta la mampara de la ducha en pocos minutos. La suciedad se desprendió fácilmente, dejando superficies relucientes con un mínimo esfuerzo.