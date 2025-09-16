Mermelada de tomates cherry casera: receta rápida, fácil y deliciosa

La mermelada casera de tomates cherry es un clásico que combina dulzor y acidez, ofreciendo un sabor único y versátil. Perfecta para realzar desde un desayuno cotidiano hasta un plato gourmet, esta preparación conquista paladares por su frescura y facilidad de elaboración. Muchos la utilizan como acompañamiento de quesos, carnes o incluso como toque especial en hamburguesas y sándwiches.
Con raíces europeas, especialmente en la región mediterránea, las conservas de tomate han sido parte de los hogares durante siglos. Los tomates cherry, con su dulzura natural y sabor intenso, son la elección perfecta para una mermelada rápida y sofisticada. Además, permiten infinitas variaciones: desde aromas de hierbas frescas hasta toques de especias o cítricos. Aprovechar los tomates de temporada nunca fue tan fácil.
Ingredientes para la mermelada de tomates cherry
-
1 kg de tomates cherry maduros
-
500-600 g de azúcar común
-
1 limón (su jugo y opcionalmente la ralladura)
-
1 pizca de sal
-
Opcional: ramita de romero o tomillo
Cómo preparar mermelada de tomates cherry paso a paso
-
Lavar y cortar los tomates en mitades o cuartos según su tamaño.
-
Colocar los tomates en una olla grande junto con el azúcar, el jugo de limón y la pizca de sal. Añadir ralladura de limón si se desea un toque cítrico.
-
Mezclar y dejar reposar 10 minutos para que los tomates suelten su jugo.
-
Cocinar a fuego medio-alto hasta que comience a hervir, luego reducir a fuego medio. Revolver constantemente para evitar que se pegue.
-
Retirar la espuma que se forme en la superficie y cocinar durante 30-35 minutos, hasta que la mermelada adquiera un color brillante y la consistencia deseada.
-
Incorporar la ramita de romero o tomillo a mitad de cocción si se busca un aroma especial, retirándola al finalizar.
-
Verificar la textura colocando una cucharadita en un plato frío: si se desliza lentamente, está lista.
-
Envasar en frascos esterilizados, cerrarlos de inmediato y ponerlos boca abajo unos minutos para generar vacío.
Tiempo estimado de preparación
Porciones y conservación
Con estas cantidades se obtienen aproximadamente 2 frascos medianos (250 ml cada uno), equivalentes a unas 20 porciones (una cucharada por porción). La mermelada se conserva en heladera hasta 2 meses si los frascos están correctamente esterilizados y sellados.
Información nutricional por porción (aprox., 1 cucharada)
-
Calorías: 55
-
Grasas: 0 g
-
Grasas saturadas: 0 g
-
Carbohidratos: 13 g
-
Azúcares: 13 g
-
Proteínas: 0,2 g
Nota: Los valores pueden variar según los ingredientes y cantidades utilizadas.