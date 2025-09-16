martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Recetas

Mermelada de tomates cherry casera: receta rápida, fácil y deliciosa

Aprende a preparar una mermelada agridulce de tomates cherry que transforma cualquier plato. Ideal para carnes, quesos o un toque gourmet en tus hamburguesas, esta conserva se hace en menos de una hora.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mermelada casera de tomates cherry

La mermelada casera de tomates cherry es un clásico que combina dulzor y acidez, ofreciendo un sabor único y versátil. Perfecta para realzar desde un desayuno cotidiano hasta un plato gourmet, esta preparación conquista paladares por su frescura y facilidad de elaboración. Muchos la utilizan como acompañamiento de quesos, carnes o incluso como toque especial en hamburguesas y sándwiches.

Lee además
asi se hace la semita perfecta: tips e ingredientes de la exquisitez sanjuanina
Gastronomía

Así se hace la semita perfecta: tips e ingredientes de la exquisitez sanjuanina
Licuados detox que ayudan a bajar de peso
Salud

10 licuados detox para bajar de peso rápido y de forma natural

Con raíces europeas, especialmente en la región mediterránea, las conservas de tomate han sido parte de los hogares durante siglos. Los tomates cherry, con su dulzura natural y sabor intenso, son la elección perfecta para una mermelada rápida y sofisticada. Además, permiten infinitas variaciones: desde aromas de hierbas frescas hasta toques de especias o cítricos. Aprovechar los tomates de temporada nunca fue tan fácil.

image

Ingredientes para la mermelada de tomates cherry

  • 1 kg de tomates cherry maduros

  • 500-600 g de azúcar común

  • 1 limón (su jugo y opcionalmente la ralladura)

  • 1 pizca de sal

  • Opcional: ramita de romero o tomillo

Cómo preparar mermelada de tomates cherry paso a paso

image

  • Lavar y cortar los tomates en mitades o cuartos según su tamaño.

  • Colocar los tomates en una olla grande junto con el azúcar, el jugo de limón y la pizca de sal. Añadir ralladura de limón si se desea un toque cítrico.

  • Mezclar y dejar reposar 10 minutos para que los tomates suelten su jugo.

  • Cocinar a fuego medio-alto hasta que comience a hervir, luego reducir a fuego medio. Revolver constantemente para evitar que se pegue.

  • Retirar la espuma que se forme en la superficie y cocinar durante 30-35 minutos, hasta que la mermelada adquiera un color brillante y la consistencia deseada.

  • Incorporar la ramita de romero o tomillo a mitad de cocción si se busca un aroma especial, retirándola al finalizar.

  • Verificar la textura colocando una cucharadita en un plato frío: si se desliza lentamente, está lista.

  • Envasar en frascos esterilizados, cerrarlos de inmediato y ponerlos boca abajo unos minutos para generar vacío.

Tiempo estimado de preparación

  • Corte y preparación de tomates: 10 minutos

  • Cocción: 30-35 minutos

  • Envasado: 5 minutos

    Tiempo total aproximado: 50 minutos

Porciones y conservación

Con estas cantidades se obtienen aproximadamente 2 frascos medianos (250 ml cada uno), equivalentes a unas 20 porciones (una cucharada por porción). La mermelada se conserva en heladera hasta 2 meses si los frascos están correctamente esterilizados y sellados.

Información nutricional por porción (aprox., 1 cucharada)

  • Calorías: 55

  • Grasas: 0 g

  • Grasas saturadas: 0 g

  • Carbohidratos: 13 g

  • Azúcares: 13 g

  • Proteínas: 0,2 g

Nota: Los valores pueden variar según los ingredientes y cantidades utilizadas.

Temas
Seguí leyendo

Conocé las cinco recetas más ricas y saludables para la primavera

Desayunos saludables: recetas nutritivas para toda la semana

Torta de aceite: cómo preparar pan chato indio

Ensalada de legumbres: lista en 15 minutos

Budín de acelga: una receta fácil, rica y saludable para sumar a tu mesa

¿Fin a la clásica limonada?: la nueva receta que combina frutas tropicales y hierbas aromáticas

Estos son los alimentos que podés volver a congelar después de haberlos descongelado

Budín de naranja sin harina ni azúcar: receta fácil, esponjosa y saludable

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asi se hace la semita perfecta: tips e ingredientes de la exquisitez sanjuanina
Gastronomía

Así se hace la semita perfecta: tips e ingredientes de la exquisitez sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión
Paren en Off

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión

Esta noche se vivirá La Noche de la Pizza y la Empanada, qué locales ofrecerán ofertas en San Juan.
¡Ofertas!

Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con grandes descuentos: qué locales se suman en San Juan

Fue parte del ataque a balazos contra un vecino en Chimbas y cayó tras estar prófugo durante seis meses
En el Lote 52

Fue parte del ataque a balazos contra un vecino en Chimbas y cayó tras estar prófugo durante seis meses

Te Puede Interesar

Durísimo choque en Santa Lucía: una mujer quedó internada tras ser embestida por una camioneta
Accidente

Durísimo choque en Santa Lucía: una mujer quedó internada tras ser embestida por una camioneta

Por Fernando Ortiz
El SMN anticipa un miércoles cálido y nublado en San Juan
Tiempo

El SMN anticipa un miércoles cálido y nublado en San Juan

Imagen ilustrativa
Pedido fiscal

Denunció al marido por violación, se arrepintió y la causa penal quedará en la nada

Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Calingasta
Las fotos

Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Calingasta

Puertas adentro, el Gobierno sanjuanino analizó el discurso de Milei entre lo positivo y la falta de certezas
Reacción

Puertas adentro, el Gobierno sanjuanino analizó el discurso de Milei entre "lo positivo" y la falta de certezas