Mermelada de tomates cherry casera: receta rápida, fácil y deliciosa

La mermelada casera de tomates cherry es un clásico que combina dulzor y acidez, ofreciendo un sabor único y versátil. Perfecta para realzar desde un desayuno cotidiano hasta un plato gourmet, esta preparación conquista paladares por su frescura y facilidad de elaboración. Muchos la utilizan como acompañamiento de quesos, carnes o incluso como toque especial en hamburguesas y sándwiches.

Con raíces europeas, especialmente en la región mediterránea, las conservas de tomate han sido parte de los hogares durante siglos. Los tomates cherry, con su dulzura natural y sabor intenso, son la elección perfecta para una mermelada rápida y sofisticada. Además, permiten infinitas variaciones: desde aromas de hierbas frescas hasta toques de especias o cítricos. Aprovechar los tomates de temporada nunca fue tan fácil.

image

Ingredientes para la mermelada de tomates cherry

1 kg de tomates cherry maduros

500-600 g de azúcar común

1 limón (su jugo y opcionalmente la ralladura)

1 pizca de sal

Opcional: ramita de romero o tomillo

Cómo preparar mermelada de tomates cherry paso a paso

image

Lavar y cortar los tomates en mitades o cuartos según su tamaño.

Colocar los tomates en una olla grande junto con el azúcar, el jugo de limón y la pizca de sal. Añadir ralladura de limón si se desea un toque cítrico.

Mezclar y dejar reposar 10 minutos para que los tomates suelten su jugo.

Cocinar a fuego medio-alto hasta que comience a hervir, luego reducir a fuego medio. Revolver constantemente para evitar que se pegue.

Retirar la espuma que se forme en la superficie y cocinar durante 30-35 minutos, hasta que la mermelada adquiera un color brillante y la consistencia deseada.

Incorporar la ramita de romero o tomillo a mitad de cocción si se busca un aroma especial, retirándola al finalizar.

Verificar la textura colocando una cucharadita en un plato frío: si se desliza lentamente, está lista.

Envasar en frascos esterilizados, cerrarlos de inmediato y ponerlos boca abajo unos minutos para generar vacío.

Tiempo estimado de preparación

Corte y preparación de tomates: 10 minutos

Cocción: 30-35 minutos

Envasado: 5 minutos Tiempo total aproximado: 50 minutos

Porciones y conservación

Con estas cantidades se obtienen aproximadamente 2 frascos medianos (250 ml cada uno), equivalentes a unas 20 porciones (una cucharada por porción). La mermelada se conserva en heladera hasta 2 meses si los frascos están correctamente esterilizados y sellados.

Información nutricional por porción (aprox., 1 cucharada)

Calorías: 55

Grasas: 0 g

Grasas saturadas: 0 g

Carbohidratos: 13 g

Azúcares: 13 g

Proteínas: 0,2 g

Nota: Los valores pueden variar según los ingredientes y cantidades utilizadas.